Более 248 тысяч неработающих пенсионеров Югры получат выплаты ко Дню округа

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На заседании правительства Югры, которое состоялось под председательством губернатора Наталья Комаровой, принято решение о предоставлении единовременной денежной выплаты неработающим пенсионерам, проживающим в Югре и Тюменской области. Выплата приурочена к 87 годовщине образования Ханты-Мансийского автономного округа.
Так, неработающие пенсионеры, проживающие на территории округа, получат по1000 рублей.
«Всего получателями выплат станут более 248 тысяч югорчан. Важно, что выплаты будут произведены в беззаявительном порядке до 1 декабря текущего года», - подчеркнула глава региона.
По словам директора департамента социального развития Югры Светланы Давиденко, пенсионеры, проживающие в Тюменской области, могут рассчитывать на выплату в том случае, если они проработали в Югре 15 и более лет.
«Размер материальной помощи составит 650 рублей, ожидаемая численность получателей - 8 725 человек», - отметила руководитель профильного департамента.
Добавим, что выплата тюменским пенсионерам будет осуществлена департаментом социального развития Тюменской области за счет средств государственной программы по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» на 2017 год.