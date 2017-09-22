В Казыме прошёл обучающий семинар по составлению проектной документации

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22-23 сентября 2017 года в селе Казым Белоярского района прошёл семинар по инновационному развитию сельских поселений через проектную деятельность. В нём приняли участие коренные жители из сёл Казым, Полноват, деревень Пашторы, Нумто и города Белоярского.
Организаторами мероприятия стали: заведующая этнографическим залом Елена Федотова и заведующая отделом традиционных промыслов и ремесел Марина Кабакова. Они представили участникам алгоритм, по которому строится работа над проектом. Очень доступно обучили тому, как нужно определять цели и задачи проекта, объяснили, какими материальными и нематериальными ресурсами мы располагаем, а затем уже научили составлять необходимую смету.
Работу по составлению плана проектов было предложено провести в основном небольшими группами. Надо отметить, что многие участники семинара составляли свои проекты впервые. Мы выражаем им огромную благодарность за проделанную работу. Благодаря им мы научились составлять небольшие проекты. На семинар были приглашены эксперты: директор Казымской средней общеобразовательной школы. С.Н. Лапина, депутат районной думы села Казым К.Н. Канева, заведующая отделом краеведения этнографического музея города Белоярского Е.Н. Зеева. Присутствие членов жюри придало ещё большую значимость и необходимость в проведении таких семинаров.
Все участники защитили свои проекты, исходя из которых, можно определить, какие проблемы в населённых пунктах требуют должного внимания.
Представители села Казыма Е.Д. Салахова и Л.А. Ерныхова представили проект «Моя песня», в котором затронули проблему сохранения хантыйского фольклора. Глава национальной общины «Самутнел» В.Д. Ирган обеспокоена тем, что в наше время исчезают из обихода коренных жителей деревянные лодки. Жительница села Пашторы В.Т. Данилова подняла проблему сбыта рыбы. Ей очень хотелось бы возродить технологию вяления и копчения рыбы. Казымчанка В.Г. Тарлина загорелась идеей организовать за речкой Амня небольшой клуб, где можно было бы провести жителям свой досуг. Были затронуты темы экологии, а также существующие проблемы в проведении традиционных национальных праздников в деревнях, а также вопросы разногласия среди населения Белоярского района по поводу введения нового хантыйского алфавита. Поэтому, составляя такие проекты, можно общими усилиями решить много местных проблем.
В этот прекрасный солнечный день сотрудник этнографического музея О.Л. Тасьманова провела мастер-класс по выпечке в хантыйской печке из глины ватрушек с ягодами и творогом. Каждый раз, посещая музей, мы удивляемся, с какой любовью и огоньком в глазах Ольга Леонидовна учит нас тому, как нужно традиционно печь ватрушки. Все присутствующие принимают в этом активное участие.
Организаторы пригласили на семинар из города Белоярского журналистов информационного центра «Квадрат». Участники мероприятия с удовольствием давали интервью. Два дня пролетели незаметно. Прошел очередной занимательный семинар. Мы будем ждать новых встреч, где будут предложены новые идеи, которые потом будуем воплощать в жизнь.
Огромное спасибо всем сотрудникам музея за теплый приём, за организацию очень интересного, познавательного и позитивного мероприятия.
Людмила Туполева,
руководитель кружка МКУК СДК «Родник» села Полноват