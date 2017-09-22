Югра побила рекорд по количеству заявок на президентские гранты

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Фонд президентских грантов завершил прием заявок на участие во втором конкурсе на предоставление грантов некоммерческим неправительственным организациям. От Югры на финансовую поддержку претендуют 198 проектов. Почти столько же было подано на первый конкурс 2017 года.
«Более 300 проектов за один год – это абсолютный рекорд за все годы участия наших организаций в конкурсе президентских грантов. В принципе, мы побеждаем каждый год, но число победителей и суммы растут. Только за первый конкурс этого года югорские НКО привлекли более 9 миллионов рублей. Надеемся, что при таком количестве участников мы увеличим эту сумму», - подчеркнул заместитель начальника управления по обеспечению гражданских инициатив окружного департамента общественных и внешних связей Яков Самохвалов.
Напомним, что в 2015 году от Югры было заявлено менее 40 проектов, а в прошлом году чуть более 70. Рост количества заявок, поступивших от округа в этом году, неслучаен. По словам Якова Самохвалова, это результат более адресной и обстоятельной работы с представителями НКО.
«В первую очередь, усилилась информационная работа – улучшалось качество и количество материалов, рассказывающих о грантах. Плюс мы сосредоточились на освещении истории успеха победителей, создан специальный Фонд президентских грантов и упростилась система подачи заявок. За счет этого осведомленность представителей НКО увеличилась», - пояснил представитель профильного ведомства.
Помимо этого, работает «горячая линия» для НКО и во всех муниципалитетах Югры для представителей некоммерческого сектора активно реализуется образовательная программа, включая курсы Центра «Открытый регион» по менеджменту и проектному управлению.
«Постоянное информирование по всем каналам связи дает результаты», - резюмировал Яков Самохвалов.
Победители первого конкурса президентских грантов 2017 года были определены в июле: финансирование на общую сумму 2,25 миллиарда рублей выделено на реализацию 970 проектов. Среди них 12 социальных проектов Югры.
На второй конкурс заявлено более 9,5 тысяч проектов со всей страны. Среди победителей разделят 4,5 миллиарда рублей. Итоги второго конкурса будут объявлены 24 ноября.