Югорские кадеты проведут день в музее

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Югра присоединилась к Всероссийской акции «День в музее для российских кадетов». Мероприятие состоится 17 октября в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа». Участие в нем примут воспитанники трех кадетских классов средней общеобразовательной школы №8 города Ханты-Мансийска.
В рамках акции для кадетов проведут обзорную экскурсию по открытой экспозиции музея, демонстрирующей прошлое и настоящее коренных малочисленных народов Севера, а также культурно-спортивную программу «Этно-старт».
Отметим, акция «День в музее для российских кадетов» была впервые проведена в Москве в 2015 году по инициативе Российского военно-исторического общества и Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Акция поддержана Министерством культуры Российской Федерации и проводится ежегодно в октябре месяце. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» присоединился к всероссийскому проекту в 2016 году.