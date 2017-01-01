Гости ВФМС пробежали 2017 метров по трассе «Формулы-1» не на скорость, а за дружбу

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Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов заботятся о своем физическом состоянии и призывают остальных делать то же самое. Доказательство этому – символический забег на 2017 метров, который состоялся 16 октября на трассе «Формулы-1» в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В нем приняли участие более 3400 человек из 73 стран.
На открытии перед участниками выступили президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, знаменитый советский и российский пловец Александр Попов и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая отправилась на дистанцию прямиком со сцены.
Одной из главных особенностей забега стала его инклюзивность: около 60 участников с ограниченными возможностями приняли участие в соревновании на общих основаниях, причем нередко на дистанции можно было увидеть картину, когда абсолютно посторонние люди с улыбками подхватывали коляски и помогали сидящим в них людям обгонять других бегунов.
Некоторые участники восприняли забег как своеобразный карнавал: часть гостей брали с собой символику своих стран, другие совмещали спортивную одежду с элементами национальных костюмов, а один из участников вообще с ног до головы облачился в…колготки.
«Забег – это дружба народов. Люди разных национальностей здесь собрались вместе, и это здорово! Все мы – друзья, семья. Мы – единое целое», – поделился впечатлениями Артур Имаев из Башкортостана, который тоже не остался в стороне от тренда на эксклюзивность в одежде. Несмотря на теплую погоду, на голове у него красовалась национальная меховая шапка, которая называется «бурек».
Параллельно с символической дистанцией на 2017 метров на трассе «Формулы 1» также состоялся забег на 4000 метров для тех, кто хотел проявить себя на более серьезном уровне. Победителем среди мужчин стал участник фестиваля Дмитрий Травкин. Он преодолел дистанцию за 14 минут 12 секунд. Из женщин первой к финишу пришла Екатерина Толмачева с результатом 17 минут 14 секунд. Победителей и призеров наградили на цветочной церемонии.
Бег – самый доступный вид спорта в мире, подчеркивают организаторы мероприятия. Поэтому и забег на 2017 метров направлен на объединение: его цель не обогнать соперника, а прийти к финишу всем вместе.
Справочная информация:
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов будет проходить с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах из 180 стран в возрасте от 18 до 35 лет.
Россия становилась хозяйкой ВФМС уже дважды – в 1957 и 1985 гг. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (1957 г.) стал крупнейшим за всю историю движения. В нем приняло участие свыше 34 000 молодых людей из более чем 100 стран мира.
Официальный сайт ВФМС 2017: www.russia2017.com
Организатор XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов – Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.