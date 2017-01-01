Юные югорчане приглашаются к участию в профильной смене по изучению Арктики на берегу Черного моря

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С 5 по 25 декабря в ВДЦ «Орленок» пройдет смена «Арктика – территория открытий», участие в которой могут принять юные югорчане.
Регистрация на смену продлится до 31 октября на сайте leto.doinhmao.ru.
Аннотация к смене:
Каждый из нас мечтает о море и путешествиях. На нашей планете пять океанов. Один из них - Северный Ледовитый океан. Арктика всегда манила и притягивала людей, хотя долгое время она считалась территорией, не приспособленной для жизни человека, непроходимой ни водным, ни наземным путем. Как можно изучать Арктику на берегу Чёрного моря? В «Орлёнке» возможно всё!
Если ты - победитель всероссийских и региональных олимпиад по географии и истории, конкурсов по научно-техническому творчеству и судомоделированию, учащийся морских детских школ, клубов юных моряков и речников, если тебе интересно узнать, как открывали загадочный и суровый мир Арктики, кто обитает среди вечной мерзлоты, каково будущее Арктики, мы приглашаем тебя на борт корабля «Штормовой».
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Вести исследование ты будешь вместе со своим экипажем. Это серьезное и ответственное дело, которое требует тщательной подготовки. Вначале ты познакомишься с ребятами из своего экипажа на огоньке знакомства «Экипаж - семья». На организационном сборе экипажа «Прокладывая курс» вам предстоит определить направление исследования, курс своего плавания и решить, кто поведет за собой.
Вы помните повесть В. Крапивина «Тень каравеллы» где ребята путешествовали по карте на отбрасываемой тени от бумажной каравеллы? Так и мы, отбив склянки на линейке открытия смены на кораблях «Напористый», «Пылкий», «Решительный», «Ладный» из порта «Орлёнка» выйдем в открытое Чёрное море, через пролив Босфор войдём в Мраморное море, пройдём пролив Дарданеллы и в водах Атлантического океана обогнув Кольский полуостров, окажемся в порту г. Мурманска.
Далее экипажи, оставив свои корабли в порту г. Мурманска, отправятся открывать для себя Арктику по маршрутам полярных экспедиций разных лет. Одним предстоит продвигаться к Северному полюсу на ледоколе «Арктика», атомоходе «Сибирь», другим - идти на лыжах к северной вершине планеты по маршруту Д.И. Шпаро (российского путешественника, возглавившего первую лыжную экспедицию к Северному полюсу) или отправиться на штурм полюса вместе с воздушной экспедицией И. Д. Папанина.
Проложить маршрут полярной экспедиции, узнать историю освоения и исследования Северного морского пути нам помогут профессионалы: сотрудники Краснодарского регионального отделения Русского географического общества и Российского государственного музея Арктики и Антарктики, которые будут работать на смене.
В творческой лаборатории «Мастерская юного конструктора» ты:
· сможешь изготовить модели кораблей и воздушных судов, которые бороздили и открывали просторы Арктики.
· освещать ход импровизированной полярной экспедиции будет совет журналистов «Полярная звезда», которому предстоит поддерживать связь с «Орлёнком», писать заметки в газету «Салют, Орлёнок» о работе экипажа над исследовательским заданием, готовить видеосюжеты для орлятского ТУ о продвижении по маршруту и создавать видеофильм об экспедиции.
Полярники - люди не только отважные и сильные духом, но и творческие. Убедиться в этом ты сможешь, поучаствовав со своим экипажем в вечере талантов «Северное сияние», фестивале культуры и спорта стран арктического сектора.
Детская морская академия будет состоять из 4 лабораторий, и заниматься ты в них будешь исследовательской деятельностью: доставка продуктов питания и топлива в Арктику, средства передвижения в Арктике, переработка твердых коммунальных отходов, Арктика как территория туризма. В каждой лаборатории будет решаться исследовательская задача, исходя из природно-климатических особенностей Арктики. Итогом твоего исследования станет защита исследовательских проектов.
Специалисты смены организуют цикл интерактивных занятий
«Арктика какая она?».
После этих занятий свои впечатления и ощущения ты передашь через созданные тобой презентацию, слайд-фильм, коллаж, эссе, синквейн. Все работы будут представлены на интерактивной площадке «Моя Арктика».
В конце смены пройдет познавательная игра «Неизведанная Арктика. Она поможет тебе продемонстрировать все знания и умения, которые ты получил в смене, свою самостоятельность, инициативу, активность и утвердиться в том, что своё будущее можно связать с исследованием Арктики.
По итогам смены ты получишь сертификат участника программы «Арктика
территория открытий»
Сертификат, свидетельствующий о прохождении образовательных курсов Детской морской академии. Практические материалы исследовательских заданий пригодятся тебе для последующего использования их в своей школе. За достижения в исследовательской деятельности ты получишь грамоты, дипломы и другие памятные подарки.
К чему готовиться и что взять с собой:
Дорогой, друг! Моряк на корабле всегда подтянут и опрятно одет. Рекомендуем привезти черные брюки мальчикам и черные юбки девочкам. Также стоит позаботиться о наличии удобной и аккуратной обуви чёрного цвета.
Если ты увлекаешься географией, историей, выполнял собственные исследования, писал рефераты об открытии и освоении русского Севера, рекомендуем тебе привезти их с собой.
По вопросам обращаться в АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» по телефонам: 8(3467)31-82-15; 31-82-14, а также по viber; WA:8(90281)43-180.
Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»