Александр Новьюхов: «Берёзовский район остаётся перспективной и стратегически важной для региона территорией»

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Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов встретился с исполняющей обязанности главы Берёзовского района Ириной Чечёткиной.
На встрече были обсуждены вопросы участия муниципалитета в окружных и международных мероприятиях, таких как гонки на обласах и конкурс среди оленеводов на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Парламентарий рассказал об изменениях в окружной закон о регулировании отдельных вопросов в области водных и лесных отношений, а также акцентировал внимание руководителя муниципального образования на важности обеспечения условий для участия представителей района в конкурсах на получение окружных и всероссийских грантов.
Член Команды Югры Александр Новьюхов выразил надежду, что совместными усилиями в муниципалитете возможно улучшить социально-экономическую ситуацию.
«Берёзовский район – место традиционного проживания более 6 тысяч граждан, относящихся к коренным народам Севера. Специфика развития данной территории обуславливается её труднодоступностью. Несмотря на это Берёзовский район остаётся перспективной и стратегически важной для региона территорией, потенциал которой до конца не раскрыт», – отметил югорский законодатель.
В завершение встречи народный избранник добавил, что Берёзовский район всегда находится под пристальным вниманием депутатского корпуса и Правительства автономного округа.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа