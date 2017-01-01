Клинический перинатальный центр в Сургуте будет введен в эксплуатацию летом 2018 года

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Клинический перинатальный центр в Сургуте будет введен в эксплуатацию летом 2018 года

Правительством округа принято решение о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в Сургуте. Заседание состоялось сегодня под председательством первого заместителя губернатора округа Геннадия Бухтина. 

Напомним, решение о продолжении строительства без расторжения действующего Соглашения о государственно-частном партнерстве и переносе промежуточных сроков соглашения было принято на заседании проектного комитета Югры с учетом мнений экспертов регионального и федерального уровня и общественности.

Дополнительное соглашение разработано для урегулирования ряда вопросов. В частности, это признание того, что в 2015 году в ходе реализации проекта имели место обстоятельства непреодолимой силы. В результате срок ввода объекта переносится с ноября 2017 года на 31 июля 2018 года.

«Возведение перинатального центра в Сургуте мы продолжаем держать под контролем. Мы заинтересованы в скорейшем завершении строительства. Обращаю внимание всех участников процесса: сроки переноса сдачи центра обоснованные, но и они должны быть соблюдены», - сказал Геннадий Бухтин.

Отметим, что в целом строительство центра займет 4 года, тогда как практика показывает, что обычно при возведении таких объектов срок составляет не менее 7 лет.   

«Исходя из необходимости соблюдения баланса интересов публичного и частного партнеров при реализации соглашения, с учетом переноса срока ввода в эксплуатацию объекта, дополнительным соглашением снижен максимальный размер возможных дополнительных расходных обязательств публичного партнера на 300 млн рублей», - дополнил и.о. директора департамента здравоохранения Югры Владислав Нигматулин. 

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