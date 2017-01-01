Руслан Проводников посетил турнир «Ударная десятка» в Самаре

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Руслан Проводников посетил турнир «Ударная десятка» в Самаре

Депутат Думы Югры, заместитель председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Руслан Проводников в Самаре по приглашению госкорпорации Ростех принял участие в турнире «Ударная десятка».

В текущем году госкорпорация Ростех отмечает 10-летний юбилей. В рамках праздничных мероприятий на предприятиях Госкорпорации организован турнир по боксу и чемпионат по силе удара «Ударная десятка».

Этапы соревнований проходят в 15 городах присутствия Корпорации. В них принимают участие коллективы предприятий и холдингов Ростеха. Финалисты региональных первенств будут бороться за призовые места в большом финале, который состоится в ноябре 2017 года в Москве, и разделят призовой фонд.

Руслан Проводников посетил этап «Ударной десятки» в Самаре среди сотрудников АО «Авиаагрегат». Почётными гостями соревнований также стали серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Софья Очигава и российский боксёр первого тяжёлого веса Максим Власов.

В этот день свои силы на специальном тренажёре-силомере под руководством профессиональных тренеров испытали 702 человека, мужчины и женщины разных возрастов. Для безопасности участникам выдавались боксерские перчатки. Каждый участник нанёс по три удара, а в личном зачёте была зафиксирована лучшая из трёх попыток. Лучший результат среди мужчин – 395 кг, среди женщин – 164 кг. Общий результат – 99,9 тонн.

Кроме того, в Самаре прошёл региональный этап турнира по боксу, по итогам которого было отобрано несколько пар для участия в финальных состязаниях в Москве.

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