Наталья Комарова приняла участие в общественной приемке нового спортивного объекта в Сингапае

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Уличный спортивный комплекс «Энергия спорта» в посёлке Сингапай Нефтеюганского района - по-настоящему народный объект. Его созданием занимались практически все жители - с момента разработки концепции до помощи в обустройстве спортивного комплекса, установке оборудования. Мнение людей стало приоритетом, опрос населения проводили на сайте органов местного самоуправления, в социальных сетях. Интересно, что дизайн-проект разработала жительница посёлка, ныне студентка Тюменского государственного архитектурно-строительного университета Мария Балаева.
Сегодня, 18 октября прошла итоговая общественная проверка, участие в ней вместе с жителями, народными избранниками, представителями ОНФ приняла губернатор Югры Наталья Комарова.
Общая стоимость нового спортивного объекта 12 миллионов 420 тысяч рублей. Это средства федерального, окружного и местного бюджетов. Экскурсию по объекту провёл учитель физкультуры п. Сингапай Денис Ровников.
«Это место простаивало с 1996 года, здесь когда-то был хоккейный корт, который пришел в негодность, самодельное футбольное поле. Идея благоустроить территорию появилась в начале 2017 года. В июне начали строительство, а 21 октября будет официальное открытие», - рассказал преподаватель физкультуры.
Глава региона и общественность осмотрели поле для мини-футбола, волейбола и баскетбола, площадку с тренажерами, площадку для Street Workout, стену для лазания и беговую дорожку. Важно, что установленным оборудованием могут пользоваться абсолютно все - дети, взрослые и лица с ограниченными возможностями здоровья. «Энергия спорта» таким образом стала общедоступной зоной для занятия физической культурой.
«Я рада, что в поселке появилась такая спортплощадка. Была здесь буквально в конце сентября, место пустовало. А теперь спортивный городок отстроили. Молодежь у нас активная, думаю, городок пустовать не будет. Вот и моя внучка Соня обязательно будет заниматься на этой спортплощадке. Она у меня спортсменка», - поделилась жительница Сингапая с ограниченными возможностями здоровья Любовь Фомина.
Наталья Комарова поинтересовалась у главы поселения Владимира Куликова, сертифицировано ли оборудование площадки. Он заверил общественников и главу региона, что все установленные тренажёры прошли надлежащие проверки и соответствуют стандартам. Губернатор посоветовала своими силами оснащать следующие спортивные площадки:
«Я ещё раз обращаю ваше внимание на создание в нашем регионе оборудования для общественных мест. Колоссальный запрос, рынку следует реагировать на предложение, а местным властям создавать условия для развития социального предпринимательства».
Депутат Нефтеюганского района, депутат сельского поселения Сингапай Зоя Гаибова поддержала идею главы региона по развитию этой сферы и заверила, что молодёжь поселка готова к реализации подобных проектов при поддержке местной и окружной власти.
Глава сельского поселения Сингапай Владимир Куликов объяснил значимость новой площадки: «Наше поселение делится федеральной дорогой на две части. В одной стоят новые дома, развита инфраструктура, там расположен корт, спортзал и детская площадка, а в этой части до недавнего времени общественных мест очень не хватало. Теперь есть и детская и спортивная площадка. Тут же расположен дом культуры. Получился очень компактный досуговый сектор, куда родители могут приезжать со своими детьми и проводить вместе время».
В завершении осмотра «Энергии спорта» губернатор пожелала жителям бережно относится к новому объекту и сформировать у детей чувство ответственности за представленные возможности.
Для информации. Сельское поселение Сингапай – один из населенных пунктов Нефтеюганского района, в состав которого входят поселок Сингапай и село Чеускино. Население сельского поселения составляет 4882 человека, из них несовершеннолетних детей – 1085 человек, молодежи 14-30 лет – 1013 человек, трудоспособного населения – 2804 человека, лиц с ограниченными возможностями – 163 человека (из них детей - 18), пенсионеров – 520 человек, из них неработающих пенсионеров – 383 человека.
При проведении встреч с жителями поселения неоднократно поднимался вопрос развития спортивной инфраструктуры на территории. В дискуссии жители делились своими предложениями о необходимости обустройства спортивных площадок для разновозрастных групп населения. Отсюда возникла идея создания проекта по обустройству уличного спортивного комплекса «Энергия спорта».
С целью изучения общественного мнения на сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай был создан раздел «Проектная инициатива» куда входят подразделы – «Проекты» и «Результаты обсуждений». Опросы по проекту обустройства спортивного комплекса были размещены в социальной сети Вконтакте в группах «7 канал», «Администрация с.п. Сингапай» и «Совет молодежи сельского поселения Сингапай».
По результатам проведенного опроса был разработан рабочий дизайн-проект «Энергия спорта» и вынесен на рассмотрение и обсуждение жителей, Общественного совета поселения и учащихся местной школы.Защита проекта состоялась в марте текущего года.
Уличный спортивный комплекс «Энергия спорта» состоит из следующих объектов:
1) поле для мини – футбола, волейбола и баскетбола;
2) площадка для тренажеров (в данной зоне помимо универсальных тренажеров будут расположены тренажеры для лиц с ограниченными возможностями);
3) площадка для Street Workout (воркаут);
4) полоса препятствий;
5) стена для лазания;
6) беговая дорожка;
7) автопарковка (предусмотрены парковочные места для лиц с ограниченными возможностями).