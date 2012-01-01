Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой Нефтеюганского района

- Русский
В рамках рабочей поездки в Нефтеюганский район губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с главой муниципалитета Галиной Лапковской. Стороны обсудили ряд актуальных для района вопросов.
Одним из них стала работа с льготными категориями граждан, в частности с многодетными семьями, по предоставлению земельных участков, а также альтернативной мере - субсидии взамен земельного участка.
«Приближаются контрольные сроки по поручению Президента Российской Федерации. На территории Нефтеюганского района 232 семьи стояло на учете по состоянию на 1 января 17 года, 180 из них многодетные. Как продвигаются дела в этом отношении? Мы можем воспринимать Нефтеюганский район в составе тех муниципалитетов, которые справились с этой задачей или есть проблемы?» - спросила Наталья Комарова.
По словам Галины Лапковской, в текущем году 11 многодетных семей получили субсидии взамен земельных участков. 28 земельных участков планируется предоставить многодетным семьям до конца ноября. Все они обеспечены подъездными дорогами и электричеством.
Глава муниципалитета обратила внимание, что в настоящий момент в Нефтеюганском районе ведутся работы по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков для предоставления в 2018 году. Так, в поселке Чеускино в районе гидронамыва будет предоставлено 23 участка, еще 80 – в Пойковском, микрорайон Коржавино.
«Это позволит нам уже в 2018 году решить вопрос по предоставлению земельных участков многодетным семьям, вставшим на учет до 2 апреля 2016 года», - подчеркнула Галина Лапковская.
Еще одна тема рабочей встречи касалась подведения итогов Года экологии. Губернатор поинтересовалась, что сделано в районе в этом направлении в текущем году.
Галина Лапковская сообщила, что в период с мая по сентябрь ликвидировано 17 мест захламления, в том числе 10 - силами общественности и привлеченных организаций, 7 - за счет средств местного бюджета. Все места захламления ликвидированы в сроки, утвержденные «дорожной картой».
«На ликвидацию несанкционированных свалок ТБО в 2012 году были разработаны проекты. На тот момент в Нефтеюганском районе было 8 несанкционированных свалок. С 2014 года район приступил к их поэтапной ликвидации. На начало 2017 года в бюджете было предусмотрено 100% финансирование ликвидации двух оставшихся свалок - в Пойковском и Салыме. В настоящее время работы приостановлены из-за отсутствия государственной экологической экспертизы. Исполнение составляет 35%», - рассказала Галина Лапковская.
Организация работы общественного транспорта стала следующим вопросом встречи.
«Если брать локальные проблемы, то очень часто встречаются вопросы, связанные с общественными перевозками. Есть жалобы на качество подвижного состава и жалобы в отношении графика движения общественного транспорта. Можно ли говорить, что уже со следующего года настроение людей в этом отношении будет скорее позитивное?» - поинтересовалась глава региона.
В свою очередь, руководитель Нефтеюганского района проинформировала, что все населенные пункты муниципалитета обеспечены регулярными автобусными сообщениями с Нефтеюганском. Так, действуют 8 межмуниципальных маршрутов и 4 внутрипоселковых. В 2017 году было приобретено 5 автобусов марки ПАЗ для работы на муниципальных внутрипоселковых маршрутах в Салыме и Пойковском. В результате, износ парка сократился до 16%.
Кроме того, после встречи с жителями Куть-Яха одним из предпринимателей на безвозмездной основе были организованы заказные перевозки по маршруту сп. Куть-Ях – сп.Салым – сп.Куть-Ях каждую среду. А в Чеускино по просьбе жителей скорректировано расписание движения автобусов по межмуниципальному маршруту г. Нефтеюганск – сп. Сингапай – сп. Чеускино.
Заключительным вопросом Наталья Комарова и Галина Лапковская обсудили ситуацию в части организации учебы в школах района в одну смену.
«Знаю о том, что есть проблемы по Пойковскому, по Салыму. Получается, что там чуть больше 15% детей Нефтеюганского района учатся во вторую смену. Это ниже среднеокружного показателя, но, тем не менее, в этих двух муниципалитетах проблемы ярче», - подчеркнула губернатор.
«Действительно в самых больших поселках нашего района в две смены ведут обучение все школы – 3 в Пойковском и 2 в Салыме. В этом учебном году во вторую смену обучается 15,3% от общей численности обучающихся в районе, в Пойковском – 19,3%, в Салыме – 28%. Для перехода на односменный режим работы запланированы мероприятия по реконструкции и строительству, что позволит организовать к 2021 году образовательный процесс в одну смену», - ответила Галина Лапковская.
Так, например, в планах реконструкция существующего здания и строительство дополнительного корпуса Салымской СОШ № 2, благодаря чему дополнительно будет введено 95 мест, мощность объекта увеличится со 180 до 275 мест. Кроме того, реконструкция здания Салымской СОШ №1 позволит дополнительно получить 250 мест, а мощность объекта увеличится с 300 до 550 мест. А к 2021 году будет реализован проект по строительству средней общеобразовательной школы на 1000 мест в Пойковском.
«Вопросы, которые мы с вами обсудили, а в жизни их еще больше, прошу держать постоянно «на рабочем столе» и руководствоваться ими в интересах людей всегда, когда вы принимаете управленческие решения», - обратилась к руководителю муниципалитета губернатор Югры Наталья Комарова.