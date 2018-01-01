В Югре пройдет III Международный конгресс традиционной художественной культуры: проблемы фундаментальных исследований народного искусства

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23-25 октября в Ханты-Мансийске пройдет Третий Международный конгресс традиционной художественной культуры: проблемы фундаментальных исследований народного искусства.
Цель мероприятия – популяризация роли художественной культуры и народного искусства в культурной политике в международном и национальном аспектах, развитие и эффективное внедрение лучших мировых практик в области народного искусства.
Программой конгресса предусмотрены пленарное заседание, работа семи основных сессий, круглых столов, презентации творческих, выставочных проектов, проведение мастер-классов.
В настоящий момент в адрес организаторов поступило 175 заявок на участие в работе конгресса, среди которых представители 9 зарубежных стран и 22 субъектов Российской Федерации. Это ученые в области традиционной художественной культуры и мастера народных художественных промыслов.
Отметим, конгресс является одним из крупнейших современных форумов художественной культуры и народного искусства в России и за рубежом. Он поддержан Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, секретариатом международной организации северных регионов «Северный Форум», включен в Коммюнике об итогах презентации Югры в штаб-квартире ЮНЕСКО.
Со-организаторами конгресса выступают факультет искусств Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова, Российская академия художеств, Российская академия образования.
«В России подобного рода мероприятия не проводились, и проблемы фундаментальных исследований в данной области в предложенном формате не решались. Попытка их решения сама по себе является уникальным явлением в российской культуре. На сегодняшний день традиционная культура, народные художественные промыслы остро нуждаются в решении вопросов дальнейшего их сохранения и развития, внимания к проблемам ученых и иных институтов», - сказала директор департамента культуры Югры Надежда Казначеева.