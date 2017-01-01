На Фестиваль молодежи и студентов прибыли все участники региональной программы, и количество гостей больше увеличиваться не будет

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После окончания региональной программы XIX Фестиваля молодежи и студентов, которая проходила с 14 по 17 октября в 15 регионах страны, в Сочи наконец собрались все участники ВФМС 2017, их количество больше увеличиваться не будет.
За 4 дня региональной программы 2000 делегатов фестивали, которые были разделены на группы, посетили Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Оренбург, Великий Новгород, Красноярск, Ростов-на-Дону, Ярославль, Тюмень, Махачкалу, Новосибирск, Ижевск и Севастополь. Примечательно, что в Крыму при этом побывали граждане США и Канады, которые остались в восторге от увиденного.
Участники ВФМС 2017 продолжали прибывать на фестиваль в течение всех первых дней. В итоге на сегодняшний день на ВФМС 2017 собралось более 25 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из 188 стран мира.
В организации мероприятия принимает участие и волонтерский корпус. Волонтерами Мира уже стали 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая «серебряных» волонтеров.