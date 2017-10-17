Посвящается светлой памяти Тархановой Антонины Фёдоровны

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17 октября 2017 года ушла из жизни известный эколог Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Антонина Фёдоровна Тарханова.
А.Ф. Тарханова родилась 22 мая 1948 года в деревне Верх-Аёвка Большеуковского района Омской области. Окончила Ишимский педагогический институт, Российский открытый университет.
Антонина Фёдоровна более 15 лет посвятила природоохранной деятельности В Югре. С 1980 года являлась заместителем председателя президиума городского и окружного совета Всероссийского Общества охраны природы.
С 1992 года руководила внебюджетным Экологическим фондом округа, в 2001-2002 годах возглавляла отдел просвещения природного парка «Самаровский чугас».
Большой вклад Антонина Фёдоровна внесла в создание особо охраняемых территорий Ханты-Мансийского автономного округа –Югры.
А.Ф. Тарханова награждена «Большой памятной медалью Всероссийского общества охраны природы», медалью «За вклад в наследие народов России».
Она навсегда останется в сердцах людей. Светлая память!
Коллектив Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»
Ай тӑхет потты тыԯӑщн 17-мит хӑтӑԯн округ мир мўвӑт-автӑт ԯавӑԯты па щи вєрӑт тәты вуԯаң нє Антонина Фёдоровна Тарханова вәтшӑсэв. А.Ф. Тарханова 1948-мит оԯн 22-мит хӑтӑԯн Омской областян Верх-Аёвка кәртӑн сєма питӑс. Ӑшкола юпийн Ишимской педагогической институт етшуптӑс па ӛхӑт Российской открытой институтн вәнԯтыԯӑс. Ԯўв 15-кєм оԯ мўвӑт-автӑт ԯавӑԯты тӑхийн рәпитӑс. 1980-мит оԯн вош па округ совет хущи мўвтєԯ мўвӑт-йиңкӑт ԯавӑԯты кәща ԯӑңкӑр хуята вәс.
1992-мит оԯ вўш эвӑԯт округ мўвӑт-автӑт ԯавӑԯты тӑхи ух нєңа павӑтсы, ӛхӑт кӑт оԯ «Самаровский чугас» нємпи тӑхийн рәпитӑс.
Антонина Фёдоровна вән унтас вєрӑс мўвӑт-автӑт ԯавӑԯты пӑты, щитӑт интӑм вәнты вош па округ ԯуваттыйн яма тӑйԯыйт. А.Ф. Тарханова нумсӑԯн, сӑмӑԯн иса мўв ԯавӑԯты вєрӑта вўянтӑс. Щит пӑты «Большой памятной медалью Всероссийского общества охраны природы» па «За вклад в наследие народов России» мевԯ посн катԯуптӑсы.
Антонина Фёдоровна Тарханова мўң сӑмԯўвн иса хӑщԯ, ԯўвеԯ нәмты питԯэв!
Раиса Решетникова