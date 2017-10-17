Член Молодёжного парламента при Думе Югры Кирилл Медведев рассказал о проведении социальных исследований

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Молодой парламентарий при Думе Югры Кирилл Медведев принял участие в работе муниципального этапа проекта «УДАР» в Октябрьском районе.
Накануне в городском поселении Приобье завершился муниципальный этап проекта «Учёба Для Актива Региона». Кирилл Медведев встретился и пообщался с участниками мероприятия, а также провёл для активных молодых людей лекцию по социальному проектированию.
Докладчик проинформировал о проведении социальных исследований, планировании, реализации и продвижении проекта, формировании идеального образа, а также составлении бюджета. Встречи состоялись на базе Дома детского творчества «Новое поколение», лекцию посетили около тридцати молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
«Каждый раз при посещении Октябрьского района меня очень впечатляет большая активность поселковой молодёжи района. Проект «УДАР» даёт уникальную возможность получить необходимые знания и навыки для самостоятельной, взрослой жизни школьников. А для категории рабочей молодёжи и студентов это отличная возможность проявить себя, включить все свои силы и реализовать свой потенциал», – отметил молодой парламентарий Кирилл Медведев.
Отметим, что с 28 октября по 1 ноября текущего года в Ханты-Мансийск съедутся победители муниципальных этапов проекта. Активные молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет готовы к разработке решений актуальных общественно-политических и социально-экономических проблем автономного округа.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Организационного управления
Думы Югры