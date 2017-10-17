Международный фотоконкурс ждет изображений священных природных мест

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На международный фотоконкурс ожидаются фотографии священных рощ и других природных священных мест.
Целью фотоконкурса является осознание ценности культурного и природного наследия священных мест, запечатлеть их состояние на текущий момент и вызвать у людей желание посещать и сохранять эти места. На конкурс можно присылать фотографии,
сделанные как у финно-угорских народов, так и во всем мире.
Темой проводимого в этом году в десятый раз конкурса являются исторические природные (не
построенные-созданные) священные места: рощи и священные горы, водоемы, деревья, камни и другие природные объекты, куда уже наши предки приходили молиться, исцеляться, приносить дары, проводить советы, гадать и выполнять другие обряды.
Главная премия составляет 1000 евро, премия родственных народов – 300 евро и премия для
фотографов в возрасте до 16 лет – 200 евро. Кроме этого, будут вручены специальные премии по
следующим темам: роща, священное дерево, камень, водоем, дары, боль жертвенных рощ, наследие и пр. Фотографии на конкурс можно отправлять до
31.10.2017 по адресу: www.maavald.ee/ru/kuvavoistlus-2017#image-upload
В стране-организаторе фотоконкурса известно о 800 занимающих значительную территорию священных рощах, нескольких тысячах священных камней, деревьев и источников, и сотнях крестовых деревьев. По причине недостаточности информации и защищенности многие священные места как в Эстонии, так и в других местах находятся под угрозой исчезновения. Священные природные места можно найти у многих древних народов, и они являются
общим наследием человечества.
По оценке Международного союза охраны природы (IUCN), священные природные места являются древнейшими заповедниками, как всего человечества,
так и финно-угорских народов. Связанные со священными местами верования, обряды и знания
являются важной частью общего идентитета финно-угорских народов.
Организаторами фотоконкурса «Священные природные рощи» являются ЦУ «Hiite Maja», Центр священных природных мест Тартуского университета и общество последователей древней природной веры Эстонии «Maavalla koda» и. Конкурсу оказывают поддержку:
Kehrwieder, Эстонский фольклорный архив Эстонского литературного музея, Эстонский национальный музей, институт «Võro Instituut», институт «Mulgi Kultuuri Instituut», хутор конного туризма Тихузе, Эстонский национальный фольклорный совет, Центр традиционной музыки, Академия массажа и здоровья «Krautmani»,фестиваль «Viru Folk», НКО «Roheliste
Rattaretked», Фотография природы года, Школа природы «Muraste», Школа вековых знаний и народной медицины. Хутор Мооска, хутор Тагавялья, ЦУ «Kalevipoja Koda», Эстонский музей печати, трактир Синиаллика, общество мужской песни LÜÜ-TÜRR.
Фотографии, получившие призы на конкурсе в 2016
году: https://www.maavald.ee/ru/news-ru/5091
Фотоконкурсы 2008-2016: www.maavald.ee/kuvavoistlused
Дополнительная информация:
www.maavald.ee/ru/kuvavoistlus-2017#правила-и-информация
С уважением, Ахто Каазик
тел +372 56 686 892 kuva@hiis.ee