В Югре утверждена государственная программа развития промышленности, инноваций и туризма

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Соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства Югры, которое провел исполняющий обязанности губернатора Геннадий Бухтин.
Руководитель департамента промышленности Югры Василий Дудниченко отметил, что госпрограмма нацелена на создание новых высокотехнологичных производств в обрабатывающем секторе промышленности, повышение ее конкурентоспособности, а также на развитие туристско-рекреационного комплекса автономного округа.
По его словам, реализация запланированных программных мероприятий позволит достичь, в частности, прироста индекса промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» с 99,6 % до 100,5 %, увеличить объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности (крупные и средние организации) с 7,2 до 10 млрд. рублей в текущих ценах и объем инвестиций по полному кругу предприятий обрабатывающей промышленности с 81,6 % до 101,9 %. Увеличение роста численности туристов прогнозируется с 394,1 до 435,1 тысяч человек ежегодно.
Особое внимание в программе уделено стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности, развитию конкуренции и негосударственного сектора экономики в автономном округе. Как отметил Василий Дудниченко, в период с 2018 по 2025 годы в Югре планируется реализация более 50 крупных инвестиционных проектов в горнопромышленном, лесопромышленном комплексах, машиностроении, нефте- и газопереработке, производстве строительных материалов, а также инвестпроектов по созданию промышленной инфраструктуры, суммарная инвестиционная емкость которых составляет более 144 млрд рублей. Бюджетный эффект от их реализации на горизонте планирования до 2025 года оценивается в 20,7 млрд рублей.
В стимулировании инвестиционной деятельности, создании благоприятных условий в сфере обрабатывающей промышленности, важную роль, по словам Василия Дудниченко, будет играть действующий региональный Фонд развития промышленности. В сферу ответственности профильного института входит предоставление финансовой поддержки (имущественный вклад в уставный капитал проектной компании, выдача льготных займов), информационно-консультационное сопровождение субъектов деятельности в сфере промышленности.
Руководитель ведомства напомнил, что в настоящее время в Фонде рассматривается 3 заявки предприятий на предоставление льготных займов. Помимо этого, Фонд в рамках действующего соглашения о взаимодействии с федеральным Фондом развития промышленности готов предоставлять льготные займы на условиях софинансирования в соотношении 70%/30%. При этом заявитель сможет рассчитывать на сумму, не превышающую половины стоимости проекта.