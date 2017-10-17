Руслан Проводников в Тюмени поддержал проект Федерального агентства по делам молодёжи

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Окружной депутат, заместитель председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы автономного округа Руслан Проводников посетил город Тюмень.
Утром Руслан Проводников провёл открытую тренировку в парке им. Ю.А. Гагарина для всех желающих, в которой приняли участие студенты Тюменского индустриального университета.
Днём спортсмен посетил Музей истории науки и техники Зауралья, где встретился с директором одноимённого НИИ, заслуженным деятелем науки и техники России, доктором технических наук, профессором Виктором Копыловым. После народный избранник посетил музей авиации и дал интервью для телепрограммы «Тюменская Арена».
Завершился рабочий день парламентария встречей со студентами, преподавателями и сотрудниками Тюменского индустриального университета в рамках Общероссийского проекта Федерального агентства по делам молодёжи «Диалог на равных».
Обучающиеся и сотрудники университета задали вопросы знаменитому спортсмену и политику. Встреча началась с неожиданного признания спикера: «Об этом мало кто знает, но я очень люблю поэзию, стихи Сергея Есенина, Владимира Высоцкого, Игоря Талькова», – сказал парламентарий и предложил залу выбрать произведение, которое он прочтёт по памяти со сцены.
Ребята не преминули проверить боксёра, назвав «Я вас любил», однако проверка не удалась. Руслан Проводников мгновенно узнал строки Александра Сергеевича и «проучил» своего литревизора есенинским «Кто любил – любить уже не сможет, кто сгорел – того не подожжёшь».
Просмотр фильма о спортивных достижениях Руслана Проводникова продолжило общение в формате вопрос-ответ. Молодые люди поинтересовались, каким был его самый тяжёлый бой.
«Каждый бой в жизни – важный. Не бывает лёгких боёв. Всем страшно. Не позволяйте страху отказаться от своих целей, от своей мечты. Мне повезло – у меня не было другого выбора», – ответил спортсмен, признавшись, что самым трудным в карьере был поединок за звание чемпиона мира с Тимоти Брэдли. Именно этот бой впоследствии получил звание «Бой года».
Ребята спрашивали, как тренируется спортсмен, как рано начинает свой день, какие качества в людях ценит, с кем дружит, кого тренирует сам, кого считает своим кумиром.
«Вообще я против создания любых кумиров, – сказал депутат. – Но в детстве, когда я только начал заниматься боксом, мой тренер подарил мне книгу о Майке Тайсоне. Тогда он казался мне идеальным боксёром, достичь уровня которого абсолютно невозможно. Но жизнь – удивительная штука. Спустя годы, мы встретились с ним лицом к лицу. Именно он, человек, которым я так восхищался, вручал мне награду за «Бой года».
Эстетов от бокса, присутствующих в зале, интересовало, в какой момент он почувствовал, что сможет «уронить Брэдли», как открывается у боксёра Руслана Проводникова второе дыхание, какой человек и тренер Фредди Роуч.
Девушки задавали свои, изящные вопросы: какую роль в жизни спортсмена играет семья, сколько лет ему было, когда он начал заниматься спортом, как понял, что бокс – его всё.
За эти вопросы Руслан Проводников поблагодарил особо, рассказав, что женат, сын ходит уже в третий класс, а семья живёт в его родном городе Берёзово в Югре. «Семья – самое главное в моей жизни, самые дорогие для меня люди. Бесконечно благодарен своей супруге за терпение, понимание, за то, что помогала мне идти к моей мечте», – сказал он.
Также прозвучал вопрос о том, когда у Руслана Проводникова следующий бой.
«Все мои бои сейчас происходят не на ринге. Я бьюсь за интересы населения, за ремонты в школах, детские площадки. Сейчас я больше депутат, хотя и не политик по сути своей. Но раз я стал им, то поставил перед собой цель на ближайшие пять лет выложиться на этом поприще на все 100%. Здесь всё иначе. Здесь ты уже не за себя, а за народ. Мне важно выполнить эту работу максимально хорошо», – сказал член Команды Югры Руслан Проводников.
В завершение встречи региональный депутат пожелал всем здоровья и добра: «Каких бы высот вы ни достигли в жизни, всегда оставайтесь собой, будьте скромными. Добрые люди – самые сильные», – напутствовал он ребят напоследок.
Стоит отметить, Федеральное агентство по делам молодёжи 1 сентября 2017 года запустило новый образовательный проект – дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных». Он рассчитан до мая 2018 года и пройдёт в два этапа. На первом проект охватит 35 регионов России. Его участниками в этом году станут более 50 тысяч российских студентов, в качестве площадок будут задействованы более 200 вузов.
Ссылка на видео: https://vk.com/videos-151205908?z=video-151205908_456239052%2Fpl_-151205908_-2
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Александра Пурышева,
советника заместителя Председателя Думы Югры
– председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера
Еремея Айпина