ВФМС 2017: фестивальные дни в Сочи завершены

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Накануне в Сочи завершил свою работу XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Церемония закрытия состоялась в Олимпийском парке в здании ледового дворца «Большой», где смогла присутствовать лишь часть делегации Югры.
20 югорчан в честной жеребьевке получили возможность стать хэдлайнерами закрытия вместе с тысячами других участников. Как сообщает официальный сайт фестиваля, основными действующими лицами церемонии закрытия стали участники фестиваля и музыка – как один из главных элементов, объединяющих людей по всему миру. Именно поэтому, начиная с первых секунд церемонии, на сцене появился огромный рок-оркестр под управлением Александра и Никиты Поздняковых, состоящий из участников фестиваля. Во время шоу он исполнял всемирно известные хиты в рок-аранжировках. В заключение всех ждал грандиозный салют из двух тысяч залпов.
А сегодня, 22 октября, итоги всемирного события подвёл первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, глава российского оргкомитета ВФМС 2017 Сергей Кириенко. Всего с 14 по 21 октября в работе фестиваля приняли участие 67 тысяч человек, из которых 25 тысяч - участники, 5 тысяч - волонтеры. За время фестиваля было проведено более 800 образовательно-дискуссионных мероприятий, которые пользовались у участников большой популярностью. Также он передал организаторам слова президента Владимира Путина: «Россия с блеском провела фестиваль».
Уже завтра ребята отправятся домой, делиться приобретёнными знаниями в своих городах, внедрять то, что почерпнули за эти дни на фестивале.
«Не передать словами, как я рада, что мне удалось побывать на нем. Это знакомства, это дружба народов, это знания, это потрясающая атмосфера, это множество улыбок, объятий, радости! А самое главное - это люди, которые сделали этот фестиваль, именно таким, каким я его запомню на всю жизнь», - делится впечатлениями Наталия Черменева из Горноправдинска.
Отметим, во время приезда губернатора Югры Натальи Комаровой на открытие фестиваля ребята пообещали ей детальный отчёт по итогам мероприятия. На данный момент принимается решение в какой форме, где и когда югорские парламентарии, общественники, добровольцы и активисты расскажут об этом масштабном для округа, страны и мира событии.
Алексей Ибашев, например, который является заместителем председателя Совета молодых учёных и специалистов ООО «Газпром трансгаз Сургут» и заместителем председателя Сургутского отделения общественной организации «Марий ушем», планирует развивать корпоративное волонтерство в Сургуте. Также фестиваль дал ему новые связи и опыт в направлении по сохранению, развитию и популяризации национальных культур не только России, но и других стран.
«Моим впечатлениям нет границ. Необычное чувство, когда говорят, что мы стали частью истории. Звучит гордо! Но нет, это совсем не то, что вызывает дрожь и мурашки по коже. А то, что сумел прикоснуться к истории, культуре, к рукам людей, которых ты никогда не знал и возможно никогда больше не увидишь. И все в одном месте. Они останутся в нашей памяти, в наших глазах, в наших сердцах. Как самое сокровенное, светлое, доброе и чистое, то, что будем беречь всю жизнь. Фестиваль не просто дал нам возможность познать мир, но и научил тому, что действительно бесценно. Бесценно жить, бесценно любить, бесценно осозновать что человек и то что его окружает есть жизнь, есть хрупкий и огромный мир. Мир который в наших руках!», – подытожил Алексей.
Пресс-служба АУ «Региональный Молодежный центр»