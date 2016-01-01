26 октября в Ханты-Мансийске под председательством спикера Бориса Хохрякова состоится 11 заседание Думы Югры шестого созыва

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24 октября пройдёт заседание Комитета по социальной политике Думы автономного округа. 25 октября свои заседания проведут комитеты по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению, по экономической политике, региональному развитию и природопользованию, по бюджету, финансам и налоговой политике, а также постоянная комиссия по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике и депутатские фракции.
Также в этот день состоятся очередное заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера и «правительственный час», на котором будет рассмотрен вопрос о результатах деятельности в 2016 году регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Югре.
26 октября состоится 11 заседание окружной Думы, в повестке дня предполагается рассмотреть 22 вопроса.
Планируется внести изменения в окружное законодательство в сфере налогообложения, в том числе снизить ставку налога до 1% для региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, освободить от налога предприятия в отношении имущества, созданного при разработке запасов Баженовской свиты, на 4% уменьшить налог на прибыль для организаций, заключивших специальные инвестиционные контракты.
Также подготовлены поправки в Регламент Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно федеральным нормам, которыми установлен порядок заслушивания информации о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на заседаниях заксобрания региона.
Помимо этого, будут уточнены параметры проведения капитального ремонта в многоквартирных домах Югры с целью их приведения в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Изменения коснутся и сферы государственной регистрации актов гражданского состояния. Предусматривается создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния и перевод в электронный формат актовых книг.
Корректировки будут внесены также в окружные законы «Об административных правонарушениях» и «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
В ходе заседания депутаты заслушают информацию об исполнении в 2016 году законов о государственной поддержке граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Югры и о государственной поддержке инновационной деятельности в автономном округе. Также прозвучит доклад Управления Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о сборе налогов в бюджет автономного округа за первое полугодие 2017 года.
После заседания депутатского корпуса для средств массовой информации будет проведена пресс-конференция с участием Председателя региональной Думы Бориса Хохрякова и вице
спикеров.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа