26 октября в Ханты-Мансийске под председательством спикера Бориса Хохрякова состоится 11 заседание Думы Югры шестого созыва

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26 октября в Ханты-Мансийске под председательством спикера Бориса Хохрякова состоится 11 заседание Думы Югры шестого созыва

24 октября пройдёт заседание Комитета по социальной политике Думы автономного округа. 25 октября свои заседания проведут комитеты по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению, по экономической политике, региональному развитию и природопользованию, по бюджету, финансам и налоговой политике, а также постоянная комиссия по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике и депутатские фракции.

Также в этот день состоятся очередное заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера и  «правительственный час», на котором будет рассмотрен вопрос о результатах деятельности в 2016 году регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Югре.

26 октября состоится 11 заседание окружной Думы, в повестке дня предполагается рассмотреть 22 вопроса.

Планируется внести изменения в окружное законодательство в сфере налогообложения, в том числе  снизить ставку налога до 1%  для региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, освободить от налога предприятия в отношении имущества, созданного при разработке запасов Баженовской свиты, на 4% уменьшить налог на прибыль для организаций, заключивших специальные инвестиционные контракты.

Также подготовлены поправки в Регламент Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно федеральным нормам, которыми установлен порядок заслушивания информации о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на заседаниях заксобрания региона.

Помимо этого, будут уточнены параметры проведения капитального ремонта в многоквартирных домах Югры с целью их приведения в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Изменения коснутся и сферы государственной регистрации актов гражданского состояния. Предусматривается создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния и перевод в электронный формат актовых книг.

Корректировки будут внесены также в окружные законы «Об административных правонарушениях» и «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В ходе заседания депутаты заслушают информацию об исполнении в 2016 году законов о государственной поддержке граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Югры и о государственной поддержке инновационной деятельности в автономном округе. Также прозвучит доклад  Управления Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о сборе налогов в бюджет автономного округа за первое полугодие 2017 года.

После заседания депутатского корпуса для средств массовой информации будет проведена пресс-конференция с участием Председателя региональной Думы Бориса Хохрякова и вице

спикеров.

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