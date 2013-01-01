Презентация книги Ольги Корниенко «УХОДЯЩАЯ НАТУРА: что осталось за кадром»

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В рамках III Международного конгресса традиционной художественной культуры: проблемы фундаментальных исследований народного искусства
Что остаётся «за кадром» современной жизни коренной Югры и почему в официальное информационное поле главного нефтяного донора страны не попадают истории об истинных взаимоотношениях природопользователей и югорских аборигенов, - об этом рассказывает в своей книге публицист, режиссёр этнодокументального кино Ольга Корниенко:
- Работая непосредственно в тайге, я являюсь свидетелем того, как люди с вековыми традициями, с особым отношением к природе сегодня превращаются в маргиналов, людей вне закона, и я не могу быть равнодушной. Поэтому я написала эту книгу.
Знаменательно, что книга «Уходящая натура: что осталось за кадром» издана в Год экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации.
На примере непростых взаимоотношений коренного населения и природопользователей северных регионов автор делает попытку проанализировать глубокие общечеловеческие проблемы, интересные с точки зрения образовательного, историко-краеведческого, туристического, экологического, социально-экономического аспектов.
В ходе презентации будут показаны фрагменты знаковых этнодокументальных фильмов автора: «Путём Хозяйки Агана», «Привет, Алёнка!», «Договор», «Мастер и Евдокия», «Весна в Тресколье», «Последний монолог», «Медвежьи игрища на Тром-Агане».
В качестве гостя на презентации будет один из героев книги.
В книге - 4 главы. Первая «Цена вопроса о земле». Земельные отношения между коренными жителями и природопользователями – нефтяниками, газовиками, лесниками, - это до сих пор самый насущный и самый больной вопрос для коренного населения Югры. В конце восьмидесятых в России началась перестройка. В этой главе собраны сценарии, очерки и интервью о том, как проходила перестройка в тайге. Здесь собраны истории о тех коренных жителях, кому в результате освоения югорских земель поневоле пришлось стать лидером, принимать решения, вести соплеменников за собой.
В главе «Цена вопроса о земле» описано также двадцатилетие деятельности уникального политического института, возможного только на югорской земле: Ассамблеи коренных малочисленных народов Думы Югры.
Вторая глава называется «Я и Вэлла». Глава посвящена одному из самых знаковых представителей коренного населения Югры: оленеводу, поэту, общественному деятелю Юрию Вэлле, с которым автора в течение двадцати лет связывала тесная дружба. Юрий Кылевич представлен здесь как писатель и как человек. Глубокий, разносторонний, бесконечно интересный. В главе «Я и Вэлла» собраны публикации о нём разных лет, его размышления о жизни, культуре, науке, семье, обязательно – стойбищной школе и в целом – современном образовании.
Третья и четвёртая глава книги посвящены современным реалиям жизни коренного населения Югры. Здесь есть рассказы о прогрессивной хантыйской молодёжи, о развитии этнотуризма в округе, о восстановлении уникального обряда ханты и манси – Медвежьих игрищ.
Книга богато иллюстрирована и представляет интерес с точки зрения и как художественно-публицистическое издание, и как редчайший информационный источник.
Татьяна Юргенсон, член Союза писателей России (г. Мегион, Югра)
«Эта книга смелого человека о смелых людях. Давно такой не держала в руках. В нашей жизни случайность – это исключение, потому книга вышла своевременно, именно тогда, когда в обществе назрела острая необходимость именно такого честного и смелого слова».
Ева Тулуз, председатель Парижского общества по развитию финно-угорских исследований, профессор Института восточных языков (Франция):
«Книга читается и как роман, и как цепочка новелл, тесно связанных между собой. Иногда герои те же самые, иногда меняются, но мир, в котором они живут, остаётся... Документы, сценарии, интервью, отрывки литературных произведений, в конечном счёте, сливаются в единое целое и создают неповторимый мир тайги, скрытый для постороннего глаза.
Исторически так сложилось, что коренные народы, по крайней мере, до конца
ХХ-го века, - немые народы. Их история написана не ими самими, а теми, кто их покорил. Из-за отсутствия письменной культуры и из-за доминирующей в аборигенной среде культуры молчания, понимание об их прошлом и настоящем формировали другие. Слово самих народов, таким образом, является особенно ценным, и мы получаем его и посредством фильмов Ольги Корниенко, и благодаря этому благородному проекту».
Галина Мумракова, представитель народа ханты (г. Нефтеюганск, Югра):
«Правильная, честная книга, с бешеной энергетикой».
Елена Сакирко, эксперт Гринпис России (г. Москва)
«Книга Ольги — это возможность услышать голоса людей, о которых мы знаем не так много. Культура народа ханты тесно связана с природой. Это особое отношение к жизни, и нам есть чему поучиться у коренных жителей. Бережное отношение к природе, уважение предков, традиций, непрестанная забота о будущих поколениях, о том, что останется после нас, когда вся нефть будет добыта. В современном мире именно представители коренных народов стали хранителями своей земли. Пытаясь спасти свой традиционный образ жизни, свою культуру, они помогают нам всем сохранить жизнь на нашей земле».
Дополнительная информация:
Ольга Корниенко – публицист, режиссёр, большую часть своей жизни посвятила проблемам защиты культурного и исторического наследия малых народов Сибири.
Со временем общение с людьми, попадавшими в объектив её телекамеры, становилось всё более искренним и открытым. Она всё глубже проникала в проблемы людей, для которых широкое промышленное освоение районов крайнего Севера в 60-70 годы прошлого века стало личной трагедией, поскольку сломало вековые устои жизни, традиционный бытовой уклад, нанесло ущерб верованиям, культуре и языку. Всё более открыто она становится на позицию героев своих фильмов, всё громче звучит её призыв к сохранению культурного и духовного наследия народов Сибири.
Автор телесериалов «Исторические Хроники Югры», «Тонья. В поисках легенды» и более тридцати документальных фильмов в книге «Уходящая натура» открывает то, что осталось «за кадром» её сценариев и публикаций.
Этнодокументальные фильмы Ольги Корниенко используются в качестве учебных пособий во многих европейских университетах, находятся в коллекциях Государственных библиотек и музеев Франции, Финляндии, Германии, Эстонии. С 2013 года её фильмы представляют Северное Приобье на сайте ЮНЕСКО.
Успешно совмещает руководство Сургутской студией неигрового кино с режиссёрской, продюсерской, издательской и преподавательской деятельностью. Лауреат Высшей телевизионной награды России – премии «Тэфи» (регион); член Гильдии неигрового кино и телевидения России; член Европейской Академии естественных наук (ЕАЕН, Германия, Ганновер); лауреат Художественной премии в области кино Всемирных Дельфийских игр в Берлине.
Живёт и работает в Сургуте.