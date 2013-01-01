Руслан Проводников: «Перчатки у меня всегда с собой»

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Региональный депутат, заместитель председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы автономного округа Руслан Проводников дал интервью агентству спортивных новостей «Тюменская арена».
Также народный избранник встретился со студентами Тюменского индустриального университета и ответил на интересующие их вопросы.
«У меня очень много поездок и различных встреч. Проект «Диалог на равных» запустили мои московские друзья. Смысл его заключается в том, чтобы известные, состоявшиеся в жизни люди, встречались со студентами в такой обстановке, когда каждый человек имеет возможность задать гостю любой интересующий его вопрос», – сказал член Команды Югры Руслан Проводников.
Парламентарий рассказал, что закаляет волю и характер: «Специально тренируюсь рано утром. Встаю в пять часов. В основном бег, брусья и турник. Но перчатки у меня всегда с собой. В любой момент могу прийти в зал и провести спарринг из шести-восьми раундов».
Ребята поинтересовались, возможно ли его возвращение на ринг? «Кто знает, как жизнь повернётся. Вдруг мне поступит такое предложение, от которого я не смогу отказаться. Но дело даже не в этом. Просто мне не хочется деградировать. Когда ты добиваешься определённых благ, они начинают подавлять волю и характер. Если этому поддаться, то можно очень быстро скатиться вниз как личность. Я не могу себе этого позволить, потому что на меня равняется много молодых людей, растёт сын. Поэтому ещё раз повторю, я каждый день намеренно встаю в пять утра, чтобы не расслабляться. Многие интересуются, зачем мне это. Но если бы я не жил так раньше, то никогда не стал бы тем, кем являюсь. Удержаться на определённом уровне тяжелее, чем его достичь», – прокомментировал Руслан Михайлович.
Напомним, он является одним из самых популярных в мире российских боксёров-профессионалов. Будучи манси по национальности и не достигнув больших высот на любительском уровне, Руслан Проводников отправился в США, где сделал головокружительную карьеру. Всемирную славу боксёр получил весной 2013 года после боя с чемпионом мира Тимоти Брэдли. В этом поединке югорчанин едва не выбил дух из своего титулованного оппонента. От нокаута Брэдли спас финальный гонг. По версии авторитетного журнала «Ring» этот поединок был признан боем года. Осенью 2013 года именитый спортсмен стал чемпионом мира по версии WBO в весовой категории до 63,5 кг, одолев американца Майка Альворадо.
Ссылка на видео:
https://m.vk.com/video212440001_456239354?list=673914837b4558b7cc&from=wall-83416944_24718
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Александра Пурышева,
советника заместителя Председателя Думы Югры
– председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера
Еремея Айпина