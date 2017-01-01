Вице-спикер окружного парламента Еремей Айпин посетил Салехард

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Заместитель Председателя Думы Югры – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин в Салехарде принял участие в семинаре-совещании для руководителей, представителей общин коренных малочисленных народов Севера.
В работе семинара приняли участие представители 30 общин Ямальского, Приуральского, Тазовского, Красноселькупского, Пуровского, Надымского и Шурышкарского районов.
К работе семинара-совещания была также приглашена студенческая молодёжь, активисты молодёжного отделения Ассоциации «Ямал-потомкам!» в целях ознакомления с деятельностью общин.
На семинаре-совещании выступили представители органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа, они проинформировали представителей общин об особенностях реализации законов региона: о рыболовстве, о законодательных основах заготовки пантов, окостенелых рогов, об особенностях предоставления земельных участков из земель сельхозназначения для ведения традиционной хозяйственной деятельности.
Кроме того, участников семинара проинформировали о поддержке и перспективах развития экспортно-ориентированных предприятий, о содействии развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан из числа КМНС.
Представитель Салехардского государственного ветеринарного надзора довёл до участников семинара информацию о внедрении электронной сертификации на территории РФ с 1 января 2018 года, обеспечивающую учёт сведений в сфере оленеводства на Ямале.
Далее была представлена информация о подготовке и оформлении заявок для участия в конкурсах на предоставление субсидий из окружного бюджета социально ориентированным НКО, о порядке оформления, выдачи, регистрации разрешений на добычу водных биологических ресурсов.
Также в рамках работы семинара состоялась дискуссионная площадка по обсуждению «Народной программы коренных малочисленных народов Севера в ЯНАО» при участии представителей органов государственной власти, общественных организаций.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Александра Пурышева,
советника заместителя Председателя Думы Югры
– председателя Ассамблеи
Еремея Айпина