Вице-спикер окружного парламента Еремей Айпин посетил Салехард

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Вице-спикер окружного парламента Еремей Айпин посетил Салехард

Заместитель Председателя Думы Югры – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин в Салехарде принял участие в семинаре-совещании для руководителей, представителей общин коренных малочисленных народов Севера.

В работе семинара приняли участие представители 30 общин Ямальского, Приуральского, Тазовского, Красноселькупского, Пуровского, Надымского и Шурышкарского районов.

К работе семинара-совещания была также приглашена студенческая молодёжь, активисты молодёжного отделения Ассоциации «Ямал-потомкам!» в целях ознакомления с деятельностью общин.

На семинаре-совещании выступили представители органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа, они проинформировали представителей общин об особенностях реализации законов региона: о рыболовстве, о законодательных основах заготовки пантов, окостенелых рогов, об особенностях предоставления земельных участков из земель сельхозназначения для ведения традиционной хозяйственной деятельности.

Кроме того, участников семинара проинформировали о поддержке и перспективах развития экспортно-ориентированных предприятий, о содействии развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан из числа КМНС.

Представитель Салехардского государственного ветеринарного надзора довёл до участников семинара информацию о внедрении электронной сертификации на территории РФ с 1 января 2018 года, обеспечивающую учёт сведений в сфере оленеводства на Ямале.

Далее была представлена информация о подготовке и оформлении заявок для участия в конкурсах на предоставление субсидий из окружного бюджета социально ориентированным НКО, о порядке оформления, выдачи, регистрации разрешений на добычу водных биологических ресурсов.

Также в рамках работы семинара состоялась дискуссионная площадка по обсуждению «Народной программы коренных малочисленных народов Севера в ЯНАО» при участии представителей органов государственной власти, общественных организаций.

Информационно-аналитическое управление

Думы автономного округа

по данным Александра Пурышева,

советника заместителя Председателя Думы Югры

 – председателя Ассамблеи

Еремея Айпина

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