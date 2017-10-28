Степан Пыталев: «Масштабы сиротства в нашей стране сокращаются»

- Русский
Депутат окружной Думы, член Команды Югры Степан Пыталев рассказал о дополнительных мерах социальной поддержки приёмным семьям Нефтеюганска.
Более 16 миллионов рублей были выплачены нефтеюганцам, которые воспитывают детей, оставшихся без попечения родителей. Получателями ежемесячной выплаты стали 55 приёмных родителей. На лечение и оздоровление в летних оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях восьми десятков детей было потрачено более 5,5 миллионов рублей.
Как отметил парламентарий, член фракции «Единая Россия» Степан Пыталев, помимо всего прочего в Нефтеюганске решается вопрос обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В этом году в муниципалитете уже заключён 21 муниципальный контракт на приобретение квартир на сумму более 35 миллионов рублей. До конца текущего года ещё предстоит освоить почти 7 миллионов.
«Масштабы сиротства в нашей стране сокращаются. Продолжить положительную динамику в этом направлении сложно, но в то же время важно развивать институт приёмных семей. Усыновители, приёмные родители и сами дети должны чувствовать опору и поддержку в лице государства, должны в полной мере получать социальные гарантии. И только повышая уровень благосостояния замещающих семей, мы сможем вывести детей за пределы детских домов.
Весомый вклад в семейное устройство вносит федеральный проект Партии «России важен каждый ребёнок». За пять лет в стране более чем в два раза уменьшилось количество детей, проживающих в интернатных учреждениях. Партия «Единая Россия» ставит главной задачей, прежде всего, сохранить кровную семью. Однако если это сделать невозможно, то необходимо создать все условия для того, чтобы ребёнка взяли в приёмную ячейку общества», – проинформировал народный избранник.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа