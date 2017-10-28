Владимир Семёнов поздравил сотрудников Нефтеюганской районной больницы с пятидесятилетним юбилеем учреждения

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Праздничное мероприятие, посвящённое знаменательному событию, состоялось в Центре культуры и досуга «Родники» посёлка Пойковский, где собрались те, кто ежедневно спасает человеческие жизни и стоит на страже здоровья жителей территории. Почётным гостем стал депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Владимир Семёнов.
«Больнице – пятьдесят. За этими цифрами стоят тысячи человеческих судеб и ежедневный труд медицинских работников, который зачастую граничит с настоящим подвигом, – подчеркнул в приветственном слове член Команды Югры Владимир Семёнов. – За полвека ваше учреждение прошло большой, славный достижениями путь, а современность продолжает ставить перед вами новые задачи, которые успешно решаете».
Сегодня Нефтеюганская районная больница – современное медучреждение, оснащённое необходимым оборудованием, а трудятся здесь профессионалы своего дела. При этом беспрерывно ведётся работа по привлечению новых квалифицированных медицинских кадров. К примеру, в 2016 году команду ЦРБ пополнили свыше 10 специалистов, включая медиков широкого профиля и узких специалистов. Подразделения ЦРБ обеспечены необходимым набором лекарственных препаратов, медицинских инструментов и оборудования. За последний год получили развитие новые направления в медицине: спортивная медицина и паллиативная помощь. В ближайшем будущем в Пойковском представителям старшего поколения будет оказываться гериатрическая помощь.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника депутата Думы Югры
Владимира Семёнова