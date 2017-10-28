Выплата пенсии при смене места жительства

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Вопрос: Я пенсионер, недавно переехал из другого региона. Слышал, что об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд, так ли это?
Ответ: Да. Верно. Выплату пенсии производит территориальный орган Пенсионного фонда по месту нахождения выплатного дела на основании заявления пенсионера.
Это означает, что для запроса выплатного дела с прежнего места жительства Вам необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России по новому месту жительства.
Если Вы не зарегистрированы по новому месту жительства или месту пребывания на территории РФ, то запрос выплатного дела оформляется на основании письменного заявления с указанием адреса фактического места проживания.
Вопрос: Каковы сроки перевода выплатного дела?
Ответ: Сотрудники Пенсионного фонда России оформляют запрос выплатного дела и не позднее одного рабочего дня после Вашего обращения направляют его в Пенсионный фонд по прежнему месту жительства. Оттуда выплатное дело направляется к новому месту жительства не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса.
После поступления выплатного дела оформляется распоряжение о постановке его на учет и продлении выплаты пенсии по новому месту жительства не позднее двух рабочих дней с момента его поступления. При этом проверяется правильность установления пенсии по прежнему месту жительства на основании документов выплатного дела.
Вопрос: Необходим ли перевод выплатного дела по новому месту жительства, если пенсия приходит на банковскую карточку?
Ответ: Да, запрашивать выплатное дело в связи с переездом следует также в том случае, если по прежнему месту жительства Вы получали пенсию на счет банковской карты. Дело в том, что в выплатном деле содержится вся необходимая информация, которая может понадобиться Вам и сотруднику ПФР по новому месту жительства. К примеру, для перерасчета размера пенсии.
Вопрос: Если я хочу поменять доставщика пенсии, что нужно сделать?
Ответ: Сменить доставщика пенсии или способ доставки можно в любой момент. Для выбора способа доставки или его изменения, Вам необходимо уведомить об этом ПФР, любым удобным для вас способом:
письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР, который назначил вам пенсию, а также через МФЦ или Почту России;
в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, либо через портал Госуслуги.ру.
В заявлении вам необходимо указать доставочную организацию и способ доставки пенсии, а также реквизиты счета (если это банк).
Способы доставки пенсии:
Через Почту России – Вы можете получать пенсию на дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки, при этом пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного периода. Дату окончания выплатного периода лучше узнать заранее, так как в каждом почтовом отделении она своя. Если пенсия не получена в течение шести месяцев, то ее выплата приостанавливается, и необходимо будет написать заявление в свой Пенсионный фонд, чтобы возобновить выплату;
через банк – вы можете получать пенсию в кассе отделения банка или оформить банковскую карту (с 01.07.2017 года для выплаты пенсии оформляются только карты национальной платежной системы «МИР») и снимать денежные средства через банкомат. Доставка пенсии за текущий месяц на счет производится в день поступления средств от территориального органа Пенсионного фонда России. Зачисление на счет пенсионера в кредитной организации производится без взимания комиссионного вознаграждения.
ВАЖНО! Пенсионеры, получающие в настоящее время пенсии на счета, открытые в кредитных организациях на территории Российской Федерации, предусматривающие осуществление операций с использованием платежных карт иных платежных систем, будут переведены на национальную платежную систему «МИР» по мере истечения срока действия текущих банковских карт.
Телефон «горячей линии» Отделения ПФР по ХМАО-Югре : (3467) 393-032