История Югры через объектив

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История Югры через объектив

В конце июля 1971 года специальный корреспондент журнала «Смена» Сергей Николаевич Петрухин стал участником небольшого отряда Северо-Уральской экспедиции «Главтюменьгеологии», которая обнаружила крупные проявления хромовых руд на Полярном Урале. Историческое событие увековечил фотоаппарат Сергея Петрухина. У жителей и гостей города Ханты-Мансийска есть возможность увидеть этот фотоочерк, посетив выставку Музея геологии, нефти и газа «Тропа к недрам. Фотоочерк».

Экспедиция, отражённая в фотоочерке была довольно сложной, поскольку Полярный Урал отличается очень суровым климатом. Фотоочерк Сергея Петрухина отображает все тяготы и весь романтизм «полевой жизни»: заснеженные горы, привалы и разложенные палатки, переход через «водную преграду», перерывы на отдых, поиск полезных ископаемых, работа на опорно-геометрическом пункте, изучение добытых экземпляров. В экспедиции «тонко переплелись» труд геодезистов и геологов.

Фотографии Сергея Петрухина детально документируют жизнь и труд геологов периода великих открытий. Снимки изобилуют массой примечательных подробностей. Благодаря таким фотографиям современные исследователи и музейные посетители получают достаточно полное представление об истории развития нефтяной и газовой промышленности.

В 2013 году Сергей Петрухин передал в фонд Музея геологии, нефти и газа коллекции негативов с фоторепортажами из Западной Сибири периода 1969-1973 гг. Сотрудники музея оцифровали негативы, в результате фотофонд пополнился 444 фотографиями.

Не пропустите возможность увидеть фотографии, в которых отражается история нашего края.

Ждём Вас в Музее геологии, нефти и газа.

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