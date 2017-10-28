Еремей Айпин: «В мировой практике часть земли находится в общинной собственности коренных народов»

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Заместитель Председателя окружного парламента – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры Еремей Айпин в Ханты-Мансийске принял участие в презентации книги Ольги Корниенко «Уходящая натура», которая состоялась в рамках III Международного конгресса традиционной художественной культуры.
В книге автор собрала материалы за последние 20 лет о коренных народах, проживающих на территориях традиционного природопользования Югры, в том числе о практике взаимоотношений с недропользователями.
Автор книги попросила члена Команды Югры и фракции «Единая Россия» Еремея Айпина рассказать о текущем состоянии нормативно-правовой базы по защите прав коренных народов.
Народный избранник отметил, что в сентябре текущего года Декларации ООН о правах коренных народов, в разработке которой принимали участие депутаты Думы автономного округа, исполнилось 10 лет. Стоит отметить, что более 100 стран поддержали данную Декларацию, но есть те, которые воздержались.
Сейчас перед коренными народами мира стоят три основных вопроса. Два из них в России не решены: первый – о земле, второй – об этническом самоуправлении. В мировой практике часть земли находится в общинной собственности коренных народов.
На федеральном уровне идёт умаление прав коренных народов, происходит изъятие норм. Например, по представительству коренных народов в органах государственной власти, по праву бессрочного пользования землей.
Соответственно, и на окружном уровне раньше депутаты, входящие в состав Ассамблеи, избирались всем округом, а сейчас по партийным спискам и одномандатным округам.
По мнению Еремея Айпина, в то же время наш округ является пионером по принятию именных законов, направленных на социально-экономическое развитие коренных народов, в том числе благодаря наличию в составе Думы автономного округа Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Александра Пурышева,
советника заместителя Председателя Думы Югры