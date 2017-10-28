В Нефтеюганске пройдёт заключительный зональный этап Окружного фестиваля любительского художественного творчества национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Возьмёмся за руки, друзья»

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В Нефтеюганске пройдёт заключительный зональный этап Окружного фестиваля любительского художественного творчества национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Возьмёмся за руки, друзья»

28-29  октября 2017 года в   Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурный центр «Обь» пройдёт зональный этап Окружного фестиваля любительского художественного творчества национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Возьмёмся за руки, друзья».

 Участники творческого отбора будут состязаться в следующих номинациях:

- хореография – ансамбли (народный сценический танец (фольклор), стилизованный народный танец),

- вокал – соло и ансамбли (аутентичный песенный фольклор; народный вокал (в том числе стилизация), народная песня в эстрадной обработке (на родном языке),

- инструментальное творчество – ансамбли и соло,

- обрядовый игровой фольклор.

Победители конкурсных номинаций зонального этапа примут участие в  Гала-концерте фестиваля, который состоится  12 ноября 2017 года в Ханты-Мансийске и определит обладателей Гран-при.

Напомним, что в октябре  состоялись зональные этапы Окружного фестиваля любительского художественного творчества национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Возьмёмся за руки, друзья» в Ханты-Мансийске и Междуреченском (Кондинский район), в которых приняли участие более 400 участников.

 Организаторы зонального этапа Окружного фестиваля любительского художественного творчества национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Возьмёмся за руки, друзья» – Департамент культуры Югры, Окружной Дом народного творчества,   Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

 

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