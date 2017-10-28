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28-29 октября 2017 года в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурный центр «Обь» пройдёт зональный этап Окружного фестиваля любительского художественного творчества национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Возьмёмся за руки, друзья».
Участники творческого отбора будут состязаться в следующих номинациях:
- хореография – ансамбли (народный сценический танец (фольклор), стилизованный народный танец),
- вокал – соло и ансамбли (аутентичный песенный фольклор; народный вокал (в том числе стилизация), народная песня в эстрадной обработке (на родном языке),
- инструментальное творчество – ансамбли и соло,
- обрядовый игровой фольклор.
Победители конкурсных номинаций зонального этапа примут участие в Гала-концерте фестиваля, который состоится 12 ноября 2017 года в Ханты-Мансийске и определит обладателей Гран-при.
Напомним, что в октябре состоялись зональные этапы Окружного фестиваля любительского художественного творчества национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Возьмёмся за руки, друзья» в Ханты-Мансийске и Междуреченском (Кондинский район), в которых приняли участие более 400 участников.
Организаторы зонального этапа Окружного фестиваля любительского художественного творчества национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Возьмёмся за руки, друзья» – Департамент культуры Югры, Окружной Дом народного творчества, Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»