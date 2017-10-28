Ирина Урванцева поздравила одно из первых медицинских учреждений региона с юбилеем

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Окружной депутат, член фракции «Единая Россия» Ирина Урванцева поздравила с 90-летием Сургутскую окружную клиническую больницу.
Тёплые слова парламентарий выразила в адрес главного врача Галины Шестаковой и всего коллектива больницы. Ирина Урванцева рассказала, что начинала свой профессиональный путь в этом коллективе тогда ещё Сургутской городской больницы №1, куда в 1983 она трудоустроилась на должность врача-ординатора.
«Под руководством заведующей терапевтическим отделением №1 Галины Федун я постигала азы врачебного дела, а опыт управленческой работы переняла у Галины Лаврентьевой, став заведующей кардиологическим отделением. За минувшие годы Сургутская окружная клиническая больница воспитала целую плеяду талантливых и высокопрофессиональных медиков, которыми сегодня может гордиться Югра», – подчеркнула народный избранник.
Преодолев почти вековой путь, коллектив больницы непрерывно совершенствовал свои навыки, повышая уровень оказываемой помощи и сохраняя главные качества истинного медицинского работника – оказание профессиональной помощи и самоотверженное служение людям.
«90 лет – время подведения значимых итогов деятельности и оценки имеющихся достижений. Пусть юбилей больницы, который совпал с Годом здоровья в Югре, станет стартом для новых достижений и, опираясь на богатый опыт ведущих врачей, летопись Сургутской окружной клинической больницы продолжат перспективные специалисты. Желаю вдохновения и сил в профессии, которая стала делом всей жизни!», – сказала Ирина Урванцева.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Екатерины Атесовой