В Югре пройдет окружная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»

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В Югре пройдет окружная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»

С 15 по 17 ноября в Ханты-Мансийске на базе Югорского государственного университета пройдет XXII окружная научная конференция молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее».

К участию в Конференции будут допущены обучающиеся муниципальных образовательных организаций, представившие в соответствии с правилами научно-исследовательскую работу, прошедшие конкурсный отбор на муниципальном уровне и занявшие 1 место в какой- либо из секций по направлениям, указанным в Положении.

Конференция проводится в рамках Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» с последующим направлением работ победителей на Всероссийский этап научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее».

Контактные лица: Камиссарова Татьяна Александровна, тел.:+79825658915; Гераськина Наталья Александровна, тел.:+79324345095.

Заявку на участие необходимо на адрес электронной почты ctvsdopobr@mail.ru.

Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»

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Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
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