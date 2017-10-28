В Югре пройдет окружная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»

- Русский
С 15 по 17 ноября в Ханты-Мансийске на базе Югорского государственного университета пройдет XXII окружная научная конференция молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее».
К участию в Конференции будут допущены обучающиеся муниципальных образовательных организаций, представившие в соответствии с правилами научно-исследовательскую работу, прошедшие конкурсный отбор на муниципальном уровне и занявшие 1 место в какой- либо из секций по направлениям, указанным в Положении.
Конференция проводится в рамках Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» с последующим направлением работ победителей на Всероссийский этап научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее».
Контактные лица: Камиссарова Татьяна Александровна, тел.:+79825658915; Гераськина Наталья Александровна, тел.:+79324345095.
Заявку на участие необходимо на адрес электронной почты ctvsdopobr@mail.ru.
Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»