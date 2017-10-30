Каникулы с музеем

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Приближаются долгожданные осенние каникулы. Как провести это время интересно и с пользой? Приходите в Музей геологии, нефти и газа!
Специально для юных югорчан, их родителей и педагогов «нефтяной» музей проводит увлекательные музейные занятия, которые доказывают, что изучение науки – интересно и познавательно. В игровой форме ребята узнают всё о главном минерале в жизни человека – воде: как правильно его использовать, какими уникальными свойствами он обладает. История возникновения Земли, основы геологии, закон Архимеда станут понятными и интересными, благодаря интригующим экспериментам. Любителям «похимичить» понравится «Музейная лаборатория», где ребят научат проводить зрелищные и безопасные опыты.
Подробную информацию обо всех занятиях можно посмотреть на сайте музея. Также на ресурсе есть возможность электронной записи на занятие. Ждём ваших заявок! До скорых встреч в Музее геологии, нефти и газа!
Занятия проводятся только по предварительной записи.