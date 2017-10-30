Каникулы с музеем

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Каникулы с музеем

Приближаются долгожданные осенние каникулы. Как провести это время интересно и с пользой? Приходите в Музей геологии, нефти и газа!

Специально для юных югорчан, их родителей и педагогов «нефтяной» музей проводит увлекательные музейные занятия, которые доказывают, что изучение науки – интересно и познавательно. В игровой форме ребята узнают всё о главном минерале в жизни человека – воде: как правильно его использовать, какими уникальными свойствами он обладает. История возникновения Земли, основы геологии, закон Архимеда станут понятными и интересными, благодаря интригующим экспериментам. Любителям «похимичить» понравится «Музейная лаборатория», где ребят научат проводить зрелищные и безопасные опыты.

Подробную информацию обо всех занятиях можно посмотреть на сайте музея. Также на ресурсе есть возможность электронной записи на занятие. Ждём ваших заявок! До скорых встреч в Музее геологии, нефти и газа!

Занятия проводятся только по предварительной записи.    

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры