В окружном парламенте обсудили результаты деятельности Фонда социального страхования РФ по Югре за 2016 год

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Сегодня в Думе автономного округа состоялся «правительственный час», в ходе которого заместитель управляющего Фонда социального страхования РФ по Югре Владимир Крюков рассказал о деятельности учреждения за 2016 год.
Заседание прошло под председательством вице-спикера окружного парламента Александра Сальникова, также в нём приняли участие региональные депутаты, заместитель Губернатора Югры Всеволод Кольцов, представители органов исполнительной власти региона, сотрудники Фонда социального страхования РФ по автономному округу.
Открывая мероприятие, Александр Сальников обозначил тему и пожелал всем плодотворной работы. Владимир Крюков проинформировал, что в 2016 году основными направлениями деятельности регионального отделения являлись обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также обязательное социальное страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Кроме того, среди приоритетов работы – выполнение агентских функций за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в части: обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации; предоставления санаторно-курортного лечения гражданам льготной категории; оплаты четырёх дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами; выплаты пособий по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачётом в страховой стаж не страховых периодов; выплаты пособий по уходу за ребёнком лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий; оплаты услуг медицинских организаций по родовспоможению (Родовой сертификат).
«Особое внимание уделялось повышению качества предоставления государственных услуг, информационно-разъяснительной работе, предотвращению роста социальной напряжённости среди населения, защите прав югорчан, исключению нарушений коррупционной направленности», – сказал докладчик.
Владимир Александрович рассказал, что число страхователей, состоящих на учёте в региональном отделении в 2016 году, составило 45 626 человек.
Контролируя правомерность выдачи листков нетрудоспособности, а также правильность их оформления сотрудниками Фонда проверено 131 (100%) медицинское учреждение Югры. По результатам работы выставлены финансовые претензии на сумму 1,2 млн. рублей.
Также региональным отделением оказывается бесплатная юридическая помощь будущим мамам, проводятся семинары, в рамках которых раскрываются вопросы назначения и выплаты пособий по беременности и родам, по уходу за ребёнком до полутора лет. Всего в прошлом году такие обучающие занятия посетило более 2,3 тысяч будущих мам.
Кроме того, выступающий проинформировал, что около 3,3% жителей региона в ходе социологического опроса подтвердили факт получения части заработной платы в «конвертах», из них у 16 человек сумма нелегальной заработной платы составляет более 50% от общего заработка.
Проверено более 22 тысяч договоров гражданско-правового характера, из них 5771 фактически регулировали трудовые отношения работника с работодателем, в результате чего доначислены страховые взносы в размере более 4,98 млн. рублей по обоим видам страхования. Информация о работодателях-нарушителях для принятия мер реагирования ежеквартально направляется в Государственную инспекцию труда по Югре, администрации муниципальных образований, а также в Департамент труда и занятости населения автономного округа.
В рамках контрольных мероприятий выявлено 19 случаев при обращении страхователей, злоупотребляющих своим правом по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на сумму более 1,3 млн. рублей.
Затем Владимир Александрович рассказал о скидках и надбавках к страховым тарифам, раскрыл тему осуществления переданных Фонду социального страхования полномочий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт межбюджетных трансферов из федерального бюджета.
Он пояснил, что в прошлом году было увеличено финансирование направления – обеспечение югорчан льготной категории техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.
На оплату стоимости путёвок в санаторно-курортные учреждения для льготной категории и проезда к месту лечения и обратно в 2016 году из федерального бюджета было выделено 46,7 млн. рублей. Путёвки по различным профилям заболеваний пропорционально распределялись в филиалы по территории автономного округа. В последующем посредством анкетирования и телефонных опросов проводился мониторинг качества предоставляемых санаторно-курортных услуг.
«На сегодняшний день отделение Фонда обменивается данными по системе межведомственного электронного взаимодействия с Пенсионным фондом РФ, Федеральной налоговой службой России, Министерством труда и социальной защиты РФ, Федеральной службой в сфере здравоохранения РФ. Мы постоянно проводим работу по контролю качества предоставления государственных услуг, в том числе, посредством внутреннего мониторинга и через информационную систему «Ваш контроль», – сообщил в завершение выступления Владимир Крюков.
Югорские депутаты задали докладчику свои вопросы, исходя из практики приёмов граждан и встреч с избирателями. Так, к парламентарию Ринату Айсину обратились пенсионеры с жалобой на некачественное предоставление услуг по санаторно-курортному лечению. Также народных избранников интересовали темы очерёдности предоставления путёвок, обратная связь с населением, как сотрудники Фонда проводят мониторинг услуг предоставляемых пансионатами.
Подводя итоги работы, Александр Сальников предложил внести в протокол «правительственного часа» рекомендовать Фонду принять меры по недопущению заключения договоров с «проблемными» санаториями и обратиться в Департамент здравоохранения автономного округа с предложением проработать вопрос специализации кардиологического санатория на территории Югры для оздоровления льготных категорий граждан через систему социального страхования. Депутаты проголосовали единогласно и приняли информацию к сведению.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа