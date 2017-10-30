Наталья Западнова: «Механизм помощи обманутым дольщикам в регионе работает достаточно эффективно»

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На очередном заседании члены фракции «Единая Россия» в Думе округа обсудили исполнение окружного закона о государственной поддержке обманутых дольщиков.
Основным вопросом повестки дня стало обсуждение исполнения окружного закона «О государственной поддержке граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Законом о государственной поддержке пострадавших граждан предусмотрено предоставление компенсации части процентной ставки при заключении кредитного договора (договора займа) для завершения строительства жилого помещения в многоквартирном доме, а также оказание бесплатной юридической и информационной помощи. Поэтому важным шагом в деле помощи обманутым дольщикам является признание их таковыми и включение их в специальный реестр. На 1 октября 2017 года в Югре зарегистрировано 125 пострадавших дольщиков.
Член фракции «Единая Россия» в Думе округа Александр Сальников подчеркивает: «На всех уровнях власти эта проблема – в зоне повышенного внимания. В Государственной Думе на эту тему прошли парламентские слушания, в июле 2017 принят федеральный закон о создании компенсационного фонда для граждан-участников долевого строительства. В Думе округа также прошли депутатские слушания с приглашением представителей исполнительных органов власти, обманутых дольщиков, недобросовестных застройщиков и глав муниципальных образований. При Правительстве Югры действует рабочая группа по решению проблем участников долевого строительства, реализуется план-график по осуществлению мер по решению проблем пострадавших граждан. По итогам наших слушаний мы создали свою думскую рабочую группу по контролю за исполнением данного плана-графика».
Также в округе создана и работает экспертная группа из числа представителей органов государственной власти, ведущих политических партий, общественной палаты по подготовке предложений по внесению изменений в законодательство автономного округа. Разрабатываются индивидуальные паспорта граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщика.
Депутаты, члены фракции «Единая Россия» отметили, что в округе есть подвижки с проблемными объектами. Таковых зафиксировано в Югре 11 в пяти муниципальных образованиях: Лангепасе, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте и Октябрьском районе.
Член фракции «Единая Россия» в Думе округа Василий Филипенко поясняет: «Динамику мы видим. По пяти объектам проблемы тем или иным образом решатся уже в 2017 году. В 2018 году планируется завершить строительство других пяти домов и ввести их в эксплуатацию. Сложная ситуация с объектом в Ханты-Мансийске застройщика «Иртышгидроспецстрой». Передача гражданам жилых помещений не представляется возможной. Здесь должен быть принят альтернативный вариант решения проблем пострадавших граждан».
Депутат, член фракции «Единая Россия» Андрей Филатов добавляет: «В Лангепасе – три проблемных объекта. Два на улице Комсомольской, третий – на улице Мира. Те объекты, которые строит компания «Восстановление», я сам инспектирую раз в месяц. Динамика есть, в одном доме уже проходят отделочные работы. Есть надежда, что его сдадут до конца года, второй дом планируется сдать в конце 2018 года. Что касается объекта по улице Мира, где застройщиком является «Строительно-монтажное предприятие-68», ситуация сложнее. Строительство не ведётся. По моей информации запущена процедура банкротства застройщика. При этом мы активно работаем с потенциальными инвесторами. Предполагаю, что к концу 2018 года дом должен быть сдан».
Ближайшая задача – не допустить новых случаев нарушения прав граждан. Пока это достаточно сложная задача. Серьёзный сдвиг в этом направлении должен произойти с июля 2018 года, когда вступят в силу новые правила для застройщиков. Тогда согласно федеральному закону о компенсационном фонде дольщики получат дополнительную защиту своих вложений от банкротства застройщика или его махинаций.
Также на заседании члены фракции заслушали информацию о созыве XXIX Конференции Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия», которая состоится в Ханты-Мансийске 28 ноября 2017 года.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков отметил: «Два основных вопроса предстоящей региональной партийной конференции: итоги работы регионального отделения партии «Единая Россия» за 2017 год и определение задач на 2018. А также ежегодная плановая ротация политического совета. Норма представительства делегатов на конференции – 1 человек от 450 членов партии. Надеюсь, на этот раз мероприятие получится ещё более масштабным, так как за этот год единороссов в округе стало почти на 1000 человек больше. К концу года мы должны перешагнуть символическую цифру в 17 тысяч членов партии. Движение сторонников также демонстрирует рост– примерно на 1600 человек».
Депутат, член фракции «Единая Россия» Александр Зеленский добавляет: «Подготовка к конференции уже идёт. На сегодняшний день решением регионального политсовета принято решение о сроках проведения собраний в первичных партийных организациях. А их количество за последнее время возросло. Сегодня их 724. Также должны пройти конференции во всех 22-ух местных отделениях партии. Последняя закончится 9 ноября».
Подводя итоги заседания, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе округа Наталья Западнова подчеркнула: «Мы посмотрели, насколько результативно в регионе действует механизм по решению вопросов с обманутыми дольщиками. Мы считаем, что этот механизм достаточно эффективно работает. Проблемные дома в Лангепасе, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Сургуте, Октябрьском районе находятся на особом контроле. Все люди, которые попали в сложную ситуацию с долевым строительством, включены в реестр пострадавших граждан. Для нас это очень важно. И конечно мы определили сроки очередной XXIX региональной партийной конференции. Безусловно, все члены фракции «Единая Россия» в окружной Думе активно включатся в подготовку к этому событию, в том числе через участие в местных конференциях на своих территориях, откуда они избраны».
Аппарат фракции «Единая Россия» в Думе Югры