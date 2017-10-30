Наталья Западнова: «Механизм помощи обманутым дольщикам в регионе работает достаточно эффективно»

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Наталья Западнова: «Механизм помощи обманутым дольщикам в регионе работает достаточно эффективно»

На очередном  заседании члены  фракции «Единая Россия» в Думе округа обсудили исполнение окружного закона о государственной поддержке обманутых дольщиков.

Основным вопросом повестки дня  стало обсуждение  исполнения окружного закона «О государственной поддержке граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Законом о государственной поддержке пострадавших граждан предусмотрено предоставление компенсации части процентной ставки при заключении кредитного договора (договора займа) для завершения строительства жилого помещения в многоквартирном доме,  а также  оказание бесплатной юридической и информационной помощи. Поэтому важным шагом в деле помощи обманутым дольщикам  является признание их таковыми и включение их в специальный реестр. На 1 октября  2017 года в Югре зарегистрировано 125 пострадавших дольщиков.

Член фракции «Единая Россия» в Думе округа Александр Сальников подчеркивает: «На всех уровнях власти эта проблема – в зоне повышенного внимания. В Государственной Думе на эту тему прошли парламентские слушания, в июле 2017  принят федеральный закон  о создании компенсационного фонда для граждан-участников долевого строительства. В Думе округа также прошли депутатские слушания с приглашением представителей исполнительных органов власти, обманутых дольщиков, недобросовестных застройщиков и глав муниципальных образований. При Правительстве Югры  действует рабочая группа по решению проблем участников долевого строительства, реализуется план-график по осуществлению мер по решению проблем пострадавших граждан. По итогам наших слушаний мы создали  свою думскую рабочую группу по контролю за исполнением  данного плана-графика».

Также в округе создана и работает экспертная группа из числа представителей органов государственной власти, ведущих политических партий, общественной палаты по подготовке предложений по внесению изменений в законодательство автономного округа.  Разрабатываются индивидуальные  паспорта граждан, пострадавших  от действий (бездействия) застройщика.

Депутаты, члены фракции «Единая Россия»  отметили, что в округе есть подвижки с проблемными объектами. Таковых зафиксировано в Югре 11 в пяти муниципальных образованиях: Лангепасе, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте и Октябрьском районе.

Член фракции «Единая Россия» в Думе округа Василий Филипенко поясняет: «Динамику мы  видим. По пяти объектам  проблемы тем или иным образом решатся уже в 2017 году. В 2018 году планируется завершить строительство  других пяти домов и  ввести их в эксплуатацию.  Сложная ситуация с объектом  в Ханты-Мансийске  застройщика «Иртышгидроспецстрой». Передача гражданам жилых помещений не представляется возможной.  Здесь должен быть принят альтернативный вариант решения проблем пострадавших граждан».

Депутат, член фракции «Единая Россия» Андрей Филатов добавляет: «В Лангепасе  – три проблемных объекта. Два на улице Комсомольской, третий – на улице Мира.  Те объекты, которые строит  компания «Восстановление»,  я сам инспектирую раз в месяц. Динамика есть, в одном доме уже проходят отделочные работы.  Есть надежда, что его сдадут до конца года,  второй дом планируется сдать  в конце 2018 года. Что касается объекта по улице Мира,  где застройщиком является  «Строительно-монтажное предприятие-68», ситуация сложнее. Строительство не ведётся. По моей информации запущена процедура банкротства застройщика. При этом мы активно работаем с потенциальными инвесторами. Предполагаю, что  к концу 2018 года дом должен быть сдан».

Ближайшая задача – не допустить  новых случаев нарушения прав граждан. Пока это достаточно сложная задача. Серьёзный сдвиг в этом направлении должен произойти с июля 2018 года, когда вступят в силу новые правила для застройщиков. Тогда согласно федеральному закону о компенсационном фонде  дольщики получат дополнительную защиту своих вложений от банкротства застройщика или его махинаций.

Также на заседании члены фракции заслушали информацию о  созыве XXIX Конференции Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия», которая состоится в Ханты-Мансийске 28 ноября 2017 года.

Председатель Думы Югры Борис Хохряков отметил: «Два основных вопроса предстоящей региональной партийной конференции:  итоги работы регионального отделения партии «Единая Россия»  за 2017 год   и определение задач на 2018. А также ежегодная плановая ротация политического совета.  Норма представительства делегатов на конференции – 1 человек от 450 членов партии.  Надеюсь,  на этот раз мероприятие получится ещё более масштабным, так как за этот год единороссов  в округе стало почти на 1000 человек больше. К концу года мы должны перешагнуть символическую цифру в  17 тысяч членов партии. Движение сторонников также демонстрирует рост– примерно на 1600 человек».

Депутат, член фракции «Единая Россия» Александр Зеленский  добавляет: «Подготовка к конференции уже идёт. На сегодняшний день решением регионального политсовета принято решение о сроках проведения собраний в первичных партийных организациях. А их количество за последнее время возросло. Сегодня их 724. Также должны пройти конференции во всех 22-ух местных отделениях партии. Последняя закончится 9 ноября».

Подводя итоги заседания, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе округа Наталья Западнова подчеркнула: «Мы посмотрели,  насколько результативно в регионе действует  механизм по решению вопросов с обманутыми дольщиками. Мы считаем, что этот механизм достаточно эффективно работает. Проблемные дома в Лангепасе, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Сургуте, Октябрьском районе  находятся на особом контроле.  Все люди, которые попали в сложную ситуацию с долевым строительством,  включены в   реестр пострадавших граждан. Для нас это очень важно. И конечно мы определили сроки очередной XXIX  региональной партийной конференции.  Безусловно, все члены фракции «Единая Россия» в окружной Думе  активно включатся в подготовку к этому событию, в том числе через участие в местных конференциях на  своих территориях, откуда они избраны». 

Аппарат фракции «Единая Россия» в Думе Югры

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