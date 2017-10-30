II Международная научная конференция «Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое» 30 – 31 октября 2017 года, г. Ханты-Мансийск

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30 – 31 октября 2017 года в Ханты-Мансийске состоится II Международная научная конференция «Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое». Конференция посвящена 30-летию со дня открытия бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» для посетителей.
Впервые международная научная конференция с таким же названием была проведена в октябре 2012 года по инициативе директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» Валентины Николаевны Кочетыговой, заслуженного работника культуры России, лауреата премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За выдающийся вклад в социально - экономическое развитие Ханты - Мансийского автономного округа», посвятившей свою жизнь служению культуре Югры (02.08.1951 – 22.07.2016). Она была посвящена 25-летию Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», стала эффективным инструментом подведения итогов работы первого этнографического государственного музея Югры за четверть века его работы.
Учитывая плодотворную деятельность государственного музея «Торум Маа» как одного из ведущих учреждений по изучению обско-угорской культуры, активного популяризатора и транслятора этой культуры, одного из основных брэндов Югры, резолюцией I конференции было рекомендовано придать международной научной конференции «Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое» статус регулярного форума и проводить её с периодичностью раз в пять лет, приурочивая к пятикратным рубежам деятельности Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».
II Международная конференция проводится во исполнение «Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Коммюнике, подписанного по итогам проведения Дней Югры в ЮНЕСКО», утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 февраля 2015 года №34-рп, в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 16 декабря 2016 года №684-рп «О плане основных мероприятий, реализуемых Правительством и исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2017 году».
Конференция проводится при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под его эгидой. Международной неправительственной организации «Северный Форум».
Учредители и организаторы конференции
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа».
Партнеры Конференции:
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружной дом народного творчества»
Общественная организация «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Информационные партнеры Конференции:
Финно-угорский культурный центр Российской Федерации
Государственная телерадиокомпания «Югория»
Окружная телерадиокомпания «Югра
Еженедельная общественно-политическая газета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Новости Югры»
Объединенная редакция национальных газет «Ханты Ясанг» и «Луима Серипос»
В Конференции в очной либо заочной форме примут участие представители международных научно-исследовательских центров из Венгрии, Финляндии, США, специалисты в области сибирской этнографии, истории, музееведения, туриндустрии из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Тюмени, Тулы, Владивостока, Дудинки, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, сотрудники государственных и муниципальных музеев. Для участия в конференции заявлено 70 научных докладов по актуальным вопросам современного музееведения, истории, языкознания, культурологии, этнологии и этнографии сибирских угров.
В рамках Конференции будут работать 3 секции, модераторами которых выступают представители крупных научных центров РАН: Института этнологии и антропологии РАН (г. Москва), Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск).
1. Этногенез, этническая история и культурогенез обских угров в контексте развития цивилизаций Севера Сибири.
2. История и культура обских угров как духовный, туристический и социокультурный ресурс территории.
3. Образ медведя в культурах коренных народов Севера: истоки, генезис, современное состояние.
В культурной программе конференции запланировано представление финно-угорского межмузейного выставочного проекта «Музейный калейдоскоп», других новых выставочных проектов, обширная экскурсионная программа.
Ожидаемые результаты
Международный форум североведов-этнографов рассмотрит новые тенденции и в изучении, сохранении, популяризации и общественном представлении культуры обских угров музеями и научными учреждениями, станет одним из факторов укрепления сотрудничества российских угроведов с коллегами из Финляндии, Венгрии и США, определит перспективные направления совместных научных изысканий.
Концептуальные рекомендации международного форума позволят расширить доступность культурного продукта для различных групп населения, обеспечить единство культурного пространства автономного округа, сформировать принципы национального согласия, толерантности и взаимоуважения, расширить сферу контактов на российском и международном музейном пространстве.
Публикация поступивших тезисов докладов Конференции осуществлена на официальном сайте Этнографического музей под открытым небом «Торум Маа» www.conference.torummaa.ru до начала конференции. Планируется публикация материалов конференции - после ее окончания.
Сургутскова Эрика Петровна,
заместитель директора по научной работе
БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
315-717