Более 150 тысяч югорских школьников примут участие в Едином уроке безопасности в интернете

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30 октября во всех школах Югры пройдет Единый урок безопасности в Интернете. Участие в нем примут школьники 5-11 классов – всего порядка 150 тысяч человек.
«Единый урок представляет собой цикл мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности. В ходе Единого урока школьники узнают, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать правдивость и достоверность информации в сети интернет и многое другое», - пояснил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.
По его словам, важная роль отводится вниманию родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве.
Отметим, что мероприятие пройдет в этом году уже в четвертый раз - 11 миллионов подростков приняли участие в Едином уроке в 2014 году, 13 миллионов в 2015 году и 12 400 000 детей в 2016 году.
Инициатором проведения мероприятия выступила спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Оно проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, федеральных и региональных органов власти, а также представителей интернет-отрасли и общественных организаций.
Сайт Единого урока по безопасности в сети «Интернет» www.Единыйурок.рф
Сайт Единого урока для детей и подростков www.Единыйурок.дети