Еремей Айпин продолжает поддерживать проекты библиотечной системы Югры

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При поддержке заместителя Председателя Думы автономного округа – председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремея Айпина Центральная библиотека Сургутского района проведёт вторую встречу молодых предпринимателей в рамках проекта «Формула успеха».
Сургутский район по праву считается районом молодых. Число молодёжи здесь приближается к 28 тысячам, что составляет почти четверть от всего населения района. По официальным данным средний возраст жителя Югры равен 34 годам, а Сургутского района – 31 с небольшим, а значит, молодые предприниматели и их бизнес влияют на экономику и благосостояние жителей муниципалитета.
Направления предпринимательства в Сургутском районе разноплановые: строительство и ремонт, производство, продовольствие, электронная коммерция, дополнительные образовательные услуги, медицинские и транспортные услуги, социальное предпринимательство.
Своими историями благополучия поделятся молодые предприниматели Сургутского района на проекте «Формуле успеха – перспективная молодёжь», тема встречи – «Молодой предприниматель Сургутского района». Проект реализуется при финансовой поддержке Еремея Айпина.
Одним из участников встречи станет директор ООО «Дикоросы Югры», финалист окружного конкурса «Молодой предприниматель Югры» Андрей Васильевых, который представит натуральную и полезную продукцию из дикоросов нашего региона.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Александра Пурышева,
советника заместителя Председателя Думы Югры
– председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера
Еремея Айпина