Встреча со студентами факультета журналистики Югорского государственного университета

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Журналисты Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» 25 октября 2017 года в Ханты-Мансийске в рамках Дней родственных финно-угорских народов организовали и провели встречу со студентами факультета журналистики Югорского государственного университета. Мероприятие также было посвящено 60-летию газеты «Ханты ясанг» («Хантыйское слово») и 100-летию со дня рождения первого хантыйского писателя, первого редактора газеты «Ленин пант хуват» («По ленинскому пути») Григория Дмитриевича Лазарева.
Для студентов была организована фотовыставка, на которой представлены фотографии финно-угорских фотокорреспондентов, сделанные во время семинаров. Об истории их проведения рассказала редактор газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило. Следует отметить, что журналисты газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» принимали участие во всех семинарах. Первый состоялся в 2005 году в д. Шоруньжа Моркинского района республики Марий Эл. Затем семинары прошли в республике Коми, в Мордовии, в п. Шеркалы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа, в республике Марий Эл, в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа, в Удмуртии. В 2017 году VII семинар фотожурналистов состоялся в г. Кудымкаре Коми-Пермяцкого автономного округа.
О периодических печатных изданиях финно-угорских народов студентам рассказала редактор газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина.
С докладом о первом редакторе газеты «Ханты ясанг» Г.Д. Лазареве выступила редактор газеты «Ханты ясанг» Людмила Спирякова. Ещё в 22-летнем возрасте (1939 г.) он работал редактором национальной страницы на хантыйском языке в газете «Ханты-Манчи шоп (шой)» («Остяко-Вогульская правда»). Был участником Великой Отечественной войны. В 1957 году возглавил газету на хантыйском языке «Ленин пант хуват» («По ленинскому пути»). Людмила Тихоновна рассказала о нём, как о журналисте, о его интересных методах подачи материала, о жанрах, которые он использовал.
Директор Объединённой редакции национальных газет Раиса Решетникова рассказала о современном состоянии национальных периодических изданий, а также о том, что в последние годы нами издаются различные сборники и т.д.
Через два года мансийская газета «Луима сэрипос» будет отмечать 30-летний юбилей. Ответственный секретарь газеты Валентина Узель уже 24 года работает в этом издании, она рассказала будущим журналистам о том, как начала свою журналистскую деятельность. Заместитель директора газеты «Луима сэрипос» Галина Кондина проинформировала об участии журналистов газеты в различных мероприятиях, касающихся сохранения мансийского языка и культуры.
Совсем недавно Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» провела мероприятия, посвящённые 60-летию газеты «Ханты ясанг». К этой знаменательной дате журналистами хантыйской газеты Раисой Решетниковой, Надеждой Вах, Людмилой Спиряковой, Ириной Самсоновой, Ульяной Данило и Надеждой Рагимовой была подготовлена и выпущена книга «60 лет с читателями», содержащая статьи о штатных и внештатных авторах газеты «Ханты ясанг». С докладом об этой книге перед студентами выступила заместитель директора газеты «Ханты ясанг» Надежда Вах.
Корреспондент газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова подробно рассказала о проекте «Юный корреспондент», который реализуется редакцией национальных газет уже на протяжении двух лет. Цель этого проекта – подготовить кадры для национальных периодических изданий. Ирина Владимировна поделилась со студентами информацией, в каких населённых пунктах уже были проведены семинары для учащихся и каковы его результаты.
Затем для гостей этого мероприятия был показан видеоролик о VIII Фестивале финно-угорской прессы, который прошёл 3-4 октября в Ханты-Мансийске.
В завершении мероприятия Раиса Решетникова подарила на кафедру журналистики Югорского университета недавно изданные редакцией книги, пожелала студентам и ректору Югорского университета Т.Д. Карминской успешного развития вуза, достижения новых вершин, воплощения творческих идей, а также продолжения сотрудничества между редакцией и университетом.
На вопрос, какие газеты читают студенты в настоящее время, они ответили, что изданием, на которое они больше всего опираются в процессе учёбы и даже проходят практику в нём, является газета «Русский репортёр».
Анастасия Белуш, студентка 1 курса факультета журналистики поделилась своим мнением о проведённом мероприятии: «Я узнала очень много нового, интересного, это очень полезно для студентов, может, у кого-то есть какие-то потенциалы, и они захотят себя проявить в этом».
Гаянэ Гаспарян, студентка 1 курса факультета журналистики: «Я многое узнала о культуре хантыйского и мансийского народов, а также о книге, которую выпустили к 60-летию газеты. Фотовыставка была интересной, нам полезно узнать о культуре обско-угорских народов, так как мы проживаем в Югре».
Анастасия Фокейчева, студентка 1 курса факультета журналистики: «Я считаю, подобного рода мероприятия полезны не только нам, как будущим журналистам, но и всем другим, поскольку важно знать историю народов и людей, которые здесь проживают. Если мы знаем культуру, мы можем видеть не только наше настоящее, но и будущее. Также хочется отметить, что было интересно узнать не только о каких-то проектах, но и о истории газет. Нам это полезно, как будущим журналистам. Подробно о национальных газетах я услышала впервые».
Анастасия Смирнова, студентка 1 курса факультета журналистики: «Я узнала много интересного, поскольку никогда не слышала о национальных газетах, интересно было посмотреть выставку фотографий. Услышала много новой и полезной информации».
Худжахон Фазлиддинов из Узбекистана, студент 1 курса факультета журналистики: «Ваша идея – прекрасная, важно, что вы поддерживаете национальный язык, соблюдаете свои обычаи. Ведь если язык живёт, то и народ живёт. Если человек забывает свой родной язык, то он и свои корни забудет. Надо сделать так, чтоб не пропал язык, чтоб люди не забыли своё прошлое. Если поеду домой по окончании университета, то обязательно буду работать в СМИ на своём родном языке».
Об этом следует знать:
Впервые День родственных финно-угорских народов был отмечен 28 февраля 1928 года в Финляндии одновременно с Днём Калевалы. В Эстонии Дни родственных народов впервые состоялись 28-29 января 1929 года. А в 1931 году на VI Конгрессе финно-угорской культуры было принято решение о ежегодном проведении в 3-ю неделю октября Дней родственных народов в Эстонии, Финляндии и Венгрии. И это стало традицией. С 1991 года он стал отмечаться почти всеми финно-угорскими народами, в том числе и финно-уграми Российской Федерации.
Надежда Рагимова