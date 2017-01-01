Александр Новьюхов: «Основная миссия Форума – поддержка стабильного социально-экономического и этнокультурного развития северных регионов России»

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Александр Новьюхов: «Основная миссия Форума – поддержка стабильного социально-экономического и этнокультурного развития северных регионов России»

Региональный парламентарий, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов рассказал об участии делегации Югры в III Форуме молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Российский Север».

Мероприятие проходит в городе Красноярске. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева при поддержке Правительства Красноярского края.

В состав югорской делегации вошли президент Молодёжной организации обско-угорских народов Виктор Банк, участники V молодёжного форума обско-угорских народов Дмитрий и Дарья Тарлины и Роман Айваседа.

Александр Новьюхов отметил, что форум «Российский Север» – это ежегодная площадка, организованная для молодёжи, способствующая развитию молодёжных объединений коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

В работе Форума принимают участие более 150 человек из 35 регионов России. Это представители региональных этнических объединений коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и других этнических общностей, не относящихся к малочисленным народам, но проживающие на территориях их традиционного расселения и осуществляющие традиционное хозяйствование малочисленных народов.

«Основная миссия Форума – поддержка стабильного социально-экономического и этнокультурного развития северных регионов России, укрепление межэтнического взаимодействия молодёжи нашей страны, как единой социальной группы», – подчеркнул окружной парламентарий.

Программа предусматривает торжественную церемонию открытия, панельные дискуссии «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера: будущее в наших руках», «Механизмы поддержки устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ», «Права человека в обеспечении устойчивого развития народов России», обсуждение реализации народной программы «Коренные-2021», круглые столы с известными политиками и общественниками.

На площадках Форума пройдут тренинги коммуникативной компетентности, квест-игры, в интерактивной форме раскрывающие цели и задачи мероприятия. Кроме того, участники в течение четырёх дней разработают проекты, которые будут оценивать приглашённые эксперты, а лучшие из них получат поддержку и рекомендации к их реализации.

Виктор Банк высоко оценил организацию мероприятия, выразил надежду, что Форум позволит не только завязать конструктивный диалог между представителями молодёжи регионов, но и укрепить основы межнациональной дружбы.

Работа III Форума молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока РФ «Российский Север» продлится до 28 октября.

Информационно-аналитическое управление

Думы автономного округа

по данным Михаила Еремеевского,

помощника депутата Думы  Югры

Александра Новьюхова

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