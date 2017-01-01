Югорчане принимают участие во Всероссийском форуме молодежи коренных малочисленных народов

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Делегация Югры принимает участие в III Всероссийском форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север», который проходит в эти дни в Красноярске.
Форум собрал на своей площадке порядка 150 молодых ученых, аспирантов, магистрантов и руководителей общественных объединений, молодых профессионалов – представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, занимающихся вопросами реализации государственной молодежной политики, а также тех молодых людей, чья сфера профессиональных интересов связана с исследованием, развитием и сохранением социально-экономического потенциала и культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Ханты-Мансийский автономный округ на форуме представляют члены Молодежной организации обско-угорских народов Югры Виктор Банк, Роман Айваседа, Дарья и Дмитрий Тарлины, а также заместитель директора – начальник управления национальной политики департамента внутренней политики Югры Сергей Тимошков, приглашенный в качестве спикера.
В рамках обширной образовательной программы участники обсуждают вопросы сохранения и популяризации культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, развития системы коммуникации между ними, органами власти, а также промышленными предприятиями, общественными объединениями.
По словам Сергея Тимошкова, форум продолжает системную работу, направленную на формирование гражданской позиции молодежи и как граждан Российской Федерации, и как представителей своих народов.
«Сегодня молодежь коренных малочисленных народов Севера, и это видно, в том числе, на примере нашего автономного округа, все больше участвует в оценке состояния дел в сфере обеспечения реализации гарантий прав коренных малочисленных народов, и формулировании их ожиданий от государственной политики в отношении таких народов.
В этом плане форум очень важен, он дает возможность молодежи регионов, где проживают коренные малочисленные народы, общаться и с экспертами, и с представителями органов власти России для того, чтобы лучше ориентироваться в содержании такого концепта, как гарантии прав коренных малочисленных народов Севера, в общих целеполаганиях взаимодействия между государством и коренными народами», - отметил Сергей Тимошков.
Добавим, организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Правительство Красноярского края и Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева.
Форум завершится 28 октября.