Александр Новьюхов: «Размещение любых объектов ТЭК на территориях традиционного природопользования невозможно без согласования с коренными жителями»

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В городе Когалыме состоялось заседание Комиссии по вопросам территорий традиционного природопользования.
На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос о согласовании схемы размещения напорного нефтепровода крупной нефтяной компании на территории, где ведут традиционную хозяйственную деятельность и постоянно проживают более 60 человек.
В мероприятии приняли участие депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов, директор Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов, заместитель руководителя Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды объектов животного мира и лесных отношений автономного округа Александр Бирюков, представители нефтяной компании, главы семей, проживающих на территории традиционного природопользования.
Напомним, Комиссия по вопросам территорий традиционного природопользования утверждена постановлением Правительства автономного округа в 2002 году и создана для рассмотрения вопросов, подготовки предложений в области образования, использования и охраны данных территорий. Комиссия является коллегиальным органом и осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти всех уровней.
Как пояснил парламентарий, строительство нового нефтепровода обусловлено необходимостью замены действующего в связи с его износом с целью исключения порывов и негативного воздействия на окружающую среду.
В ходе заседания члены Комиссии ознакомились с позицией нефтяной компании относительно размещения нового объекта, выслушали мнения глав семей.
Кроме того, член Команды Югры Александр Новьюхов подчеркнул, что размещение любых объектов ТЭК на территориях традиционного природопользования невозможно без обязательного согласования с субъектами права данной территории, то есть с коренными жителями.
«Нефтяные компании, работающие на территории автономного округа, накопили большой опыт взаимодействия с жителями, ведущими традиционную хозяйственную деятельность. Сегодня законодательная база автономного округа, регулирующая отношения между недропользователями и коренным населением, устроена таким образом, чтобы минимизировать появление любых спорных ситуаций», – отметил окружной законодатель.
Итогом мероприятия стал протокол, в котором прописаны рекомендации обеим сторонам.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Михаила Еремеевского,
помощника депутата Думы Югры
Александра Новьюхова