Окружной совет ветеранов возглавил Александр Громут

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Выборы нового руководителя, а также утверждение состава и президиума состоялись в рамках внеочередной выборной конференции Ханты-Мансийской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Всего в мероприятии приняли участие 32 человека из числа руководителей и активистов ветеранских организаций Югры.
По итогам выборов окружную общественную организацию ветеранов возглавил Александр Громут.
Александр Александрович Громут родился в 1949 году. Окончил Томский военно-медицинский институт по специальности «Лечебное дело» и Военно-медицинскую академию. Проходил службу в кадрах Вооруженных сил, дослужился до полковника медицинской службы. Имеет боевой опыт медицинского обеспечения военных действий в Республике Афганистан; принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; возглавлял военно-врачебные комиссии Туркестанского, Уральского военных округов.
После Александр Громут занимал ряд руководящих должностей в сфере здравоохранения - директора Центра медицины катастроф, заместителя директора департамента здравоохранения по вопросам медицины катастроф. Он имеет высшую квалификационную категорию по специальностям «Терапия», «Социальная гигиена и организация здравоохранения», а также государственные награды: орден «За службу Родине в ВС СССР» III степени; медаль «За спасение погибавших». Александру Александровичу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Надежда Кумирова, возглавлявшая окружной совет ветеранов, покинула пост по собственной инициативе в связи с состоянием здоровья.