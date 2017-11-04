«Ночные встречи» в музее «Торум Маа»

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4 ноября 2017 года в День народного единства, в «Ночь искусств», площадки Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» станут концертными, игровыми, мастеровыми...
С 18.00 программа «Едины в мыслях и делах» объединит на этностойбище музея «Торум Маа» культуру русских, хантов, манси, башкир в песнях, танцах, игровых и спортивных состязания, дегустации блюд национальной кухни. Посетителям этностойбища будет предоставлена возможность поделиться традициями своего народа, будь то исполнение песен своего народа, угощение традиционным блюдом или проведение национальных игр.
Продолжит программу церемония награждения победителей и участников интернет-викторины к 30-летию музея «Торум Маа» «Музей уникальной культуры»
С 19.30 уличную программу сменят «Ночные встречи» в уютной обстановке выставочных залов музея.
Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова откроет двери литературной гостиной «Сказы Рода Яна ёх – Сказы Рода правдивых людей» к 50-летию Владимира Енова - поэта-сказителя народа ханты и 15-летия литературного творчества члена Союза журналистов России, Союза писателей России, лауреата премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы.
Мастерицы студии «Ханты ими хот» пригласят на мастер-классы по вязанию традиционных женских чулок, шитью аппликации ткань по ткани.
Все участники акции станут посетителями выставочного проекта «Сухоруковский амбар», юбилейных выставок музея «Дары и Дарители», «Сохраняя традиции».
Наш адрес: ул. Тобольский тракт, 4, Этностойбище музея «Торум Маа»
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