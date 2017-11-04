Татьяна Гоголева: «Торум Маа» – это тайга в городе»

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Татьяна Гоголева: «Торум Маа» – это тайга в городе»

Депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева приняла участие в юбилейных мероприятиях, посвящённых 30-летию Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».

В рамках этого события с 29 по 31 октября в Ханты-Мансийске прошёл ряд мероприятий. Татьяна Гоголева приняла участие во II Международной научной конференции «Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое».

Впервые она была проведена в октябре 2012 года и посвящена 25-летию Этнографического  музея под открытым небом «Торум Маа».  Международная научная конференция стала эффективным инструментом подведения итогов работы первого Этнографического государственного музея Югры  за четверть века его работы.  

Резолюцией I конференции было рекомендовано придать данному мероприятию статус регулярного форума и проводить его с периодичностью раз в пять лет, приобщая к пятикратным рубежам деятельности музея «Торум Маа».

В своём выступлении Татьяна Степановна отметила, что изначально музей «Торум Маа» задумывался как площадка для реконструкции коренной Югры: «Город – это большой плавильный котел, где плавится множество культур. «Торум Маа» – это тайга в городе. Социологи прогнозируют, что урбанизация будет расти, 85% населения будут жить в городах, поэтому нам важно сохранить всё то, что ещё есть в наших деревнях, районных центрах для будущих поколений».

Приветствуя участников конференции, парламентарий отметила: «Во время проведения научных конференций всегда обсуждаются и рождаются новые идеи. Я желаю плодотворных дискуссий и яркий идей, которые бы укрепили ценности коренной Югры».

Также Татьяна Гоголева приняла участие в открытии II музейной ассамблеи, посвящённой юбилею «Торум Маа». Депутат поздравила руководство и коллектив музея со знаменательной датой и пожелала дальнейшего развития и процветания.

Кроме этого, народный избранник вручила благодарственные письма депутата Государственной Думы РФ учёным, которые внесли значительный вклад в сохранение культуры обско-угорских народов. Благодарностей удостоены – заслуженный учитель школы РФ Евдокия Немысова, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН Елена Фёдорова, а также сотрудники музея «Торум Маа» Эрика Сургутскова, Вячеслав Кондин и Анатолий Брусницин.

Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным  Оксаны Рыжковой,

помощника депутата Государственной Думы ФС РФ
Татьяны Гоголевой

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