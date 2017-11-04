17 вопросов рассмотрено сегодня на заседании Правительства региона, в котором принял участие Председатель Думы округа Борис Хохряков

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Утверждена государственная программа по воспроизводству и использованию природных ресурсов Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года. Внесены изменения в окружные программы по развитию транспортной системы; по развитию агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; развитию физической культуры и спорта.
Согласовано Распоряжение Правительства округа о предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
Также внесён ряд изменений в уже действующие постановления Правительства региона.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа