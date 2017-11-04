Николай Ташланов: «За весь период летней навигации 2017 года наши коллеги посетили 45 населённых пунктов автономного округа»

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В окружной столице на площадке Центра «Открытый регион» состоялась пресс-конференция по итогам летней навигации плавучей поликлиники «Николай Пирогов».
В ней приняли участие депутат Думы Югры, главный врач Центра профессиональной патологии, координатор регионального партийного проекта «Здоровое будущее» Николай Ташланов, руководитель лечебно-диагностического отделения на водном транспорте Центра профессиональной патологии Александр Котов, заведующая лечебно-диагностического отделения Центра профессиональной патологии Александра Дарченко. Модератором пресс-конференции выступила заместитель директора Центра «Открытый регион» Ольга Межлумян.
Отвечая на вопросы представителей окружных средств массовой информации, Николай Ташланов отметил, что до начала навигации 2017 года плавполиклиника «Николай Пирогов» прошла глубокую модернизацию на Сургутском судоремонтном предприятии.
«Несмотря на то, что теплоход ежегодно проходит технический осмотр, назрела необходимость усовершенствования внутренних помещений, замены силовых агрегатов и переоснащения медицинской базы. Были заменены две дизель-генераторные установки судна, установлена новая электропроводка, светодиодное освещение, заменено палубное покрытие. Во всех каютах и технических помещениях «Николая Пирогова» была существенно улучшена звуко- и теплоизоляция, что, безусловно, положительно повлияло на условия пребывания медицинского персонала и экипажа на борту судна.
Модернизация коснулась и медицинского оборудования. На «Николае Пирогове» были установлены новейшие цифровые флюорограф и мамограф. В остальном медицинская аппаратура плавполиклиники соответствует всем современным требованиям», – сообщил член Команды Югры Николай Ташланов.
В период летней навигации специалисты Центра профессиональной патологии приступили к работе в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах автономного округа, доставив 1 июня в посёлок Луговской Ханты-Мансийского района на пароме два специализированных автомобиля – передвижной флюорограф-маммограф и медицинский комплекс «Диагностика». С 1 июня по 5 июля 2017 года врачи Центра работали в Луговском, Сибирском, Селиярово, Батово и Кирпичном Ханты-Мансийского района. За это время было осмотрено более тысячи человек, выполнено 2 325 посещений.
Из речного порта окружной столицы теплоход вышел 9 июля. Уже 12 июля в посёлке Луговой Кондинского района были приняты первые пациенты. А последний приём состоялся 31 октября в селе Тюли.
Всего в рамках работы «Николая Пирогова» специалисты Центра профессиональной патологии посетили 40 населённых пунктов Кондинского, Ханты-Мансийского, Белоярского, Берёзовского и Октябрьского районов. За это время врачами было осмотрено 4 893 человека, выполнено 13 467 посещений.
«Таким образом, за весь период летней навигации 2017 года наши коллеги посетили 45 населённых пунктов автономного округа, было осмотрено 5 903 человека, выполнено 15 792 посещений», – подвёл итоги координатор регионального партийного проекта «Здоровое будущее» Николай Ташланов.
Отметим, что обследование жителей отдалённых и труднодоступных населённых пунктов региона в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» плавполиклиника «Николай Пирогов» проводит ежегодно.
На борту корабля оборудованы 19 медицинских кабинетов, имеются четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический аппарат), а также есть малая операционная.
В состав врачебной бригады входят терапевт, педиатр, хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, врач-рентгенолог, гинеколог, врач общей практики и медсёстры.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Елены Кольцовой,
помощника депутата Думы Югры
Николая Ташланова