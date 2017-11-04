В Югре планомерно обеспечивается доступ НКО к предоставлению услуг в социальной сфере

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Исполнение «дорожной карты» по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере за III квартал 2017 года обсудили в рамках заседания правительства Югры.
«По состоянию на 1 октября в полном объеме выполнены все запланированные мероприятия. Из 68 мероприятий «дорожной карты» 31 реализовано, 37 осуществляются в соответствии с установленными сроками», - подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова, добавив, что эта работа ведется муниципальными и государственными органами власти совместно с общественными объединениями.
Глава региона акцентировала внимание на последних результатах. Так, сформирован шаблон единого реестра поставщиков услуг в социальной сфере Югры. С 1 декабря этот инструмент получатели, поставщики услуг могут использовать через портал «Одно окно». Кроме того, достигнуты соглашения о создании в муниципальных образованиях Югры пилотных площадок, на которых будут разрабатываться и тестироваться технологии поддержки социальных предпринимателей. Также свой эффект принесли решения по популяризации социальных инициатив, реализуемых общественными организациями.
По словам директора департамента экономического развития – заместителя губернатора автономного округа Павла Сидорова, мероприятия «дорожной карты» исполняются в плановом режиме в соответствии со сроками, которые установлены планом мероприятий.
«При этом в Югре, если говорить в целом, создана система поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и негосударственных организаций к тем услугам социальной сферы, которые сегодня оказывают органы государственной власти и органы местного самоуправления. Так, во всех муниципальных образованиях, исполнительных органах государственной власти, которые оказывают социальные услуги, сформированы перечни услуг, которые планируется передать негосударственным организациям, определены стандарты их оказания, запланировано финансирование передаваемых услуг», - рассказал Павел Сидоров.
Экспертное мнение о ходе реализации проекта высказал председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты Югры Станислав Кононенко: «Если говорить об исполнении дорожной карты, даже не за 3 квартал, а за 2017 год, то у нас идет поступательное движение по передаче и количества услуг, и привлечения поставщиков в сферу предоставления социальных услуг. Однако, правовое поле для СОНКО – исполнителя общественно-полезных услуг еще требует доработки».
В свою очередь, Павел Сидоров отметил, что это полномочия федерального уровня, но в Югре делается все возможное, чтобы поддержать социально-ориентированные некоммерческие организации: «Эти вопросы всегда на повестке у нас и Общественной палаты. Мы развернули на площадке Центра инноваций социальной сферы образовательную поддержку для поставщиков общественно-полезных услуг в целях оказания им содействия и сопровождения по включению в реестр. Все эти вопросы нам известны, мы над ними работаем».
В заключение Наталья Комарова отметила, что в этом направлении необходимо действовать активнее, выходить с предложениями на федеральный уровень.