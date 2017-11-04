Александр Новьюхов: «Сегодня этноспорту необходима реальная государственная поддержка»

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Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов принял участие в рабочей встрече с президентом Федерации этноспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Константином Соловьёвым.
Напомним, Федерация этноспорта Югры начала свою деятельность в 2013 году с целью сохранения и развития традиционных форм игрового наследия, восстановления системы навыков, присущих традиционному образу жизни и утраченных в условиях урбанизации, популяризации национальных празднично-обрядовых культур.
Участники встречи обсудили подготовку и проведение ежегодного Кубка Губернатора Югры по гребле на обласах, вопрос популяризации этноспорта среди студентов профессиональных и высших учебных заведений автономного округа, план работы Федерации на 2018 год.
Окружной парламентарий отметил, что этноспорт перестал быть экзотикой и сегодня является неотъемлемой частью любых массовых культурно-спортивных мероприятий.
«Сегодня назрела необходимость реформирования системы подготовки спортсменов и тренеров в сфере этноспорта. Кроме этого, этноспорту необходима реальная государственная поддержка, как финансовая, так и через включение традиционных спортивных дисциплин в официальный календарный план спортивных мероприятий», – выразил своё мнение член Команды Югры Александр Новьюхов.
В заключение участники встречи договорились синхронизировать действия, направленные на популяризацию и развитие этноспорта в регионе.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Михаила Еремеевского,
помощника депутата Думы Югры
Александра Новьюхова