4 ноября 2017 года – День народного единства

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4 ноября 2017 года – День народного единства

Уважаемые жители Югры!

От имени депутатов регионального парламента и от себя лично

поздравляю вас с Днём народного единства!

Начало XVII века – непростой период в отечественной истории. Это время смуты, национального гнёта, интервенции, угрозы разрушения государственного строя. И только объединив свои усилия в горячем стремлении свергнуть врага, люди разных сословий и вероисповеданий сумели освободить столицу нашей Родины от иноземных захватчиков.

Общность целей, патриотизм, чувство ответственности за судьбу России легли в основу победы, одержанной ополченцами под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

История показала, что только согласие и национальная сплочённость являются прочным фундаментом могущества государства, его процветания, благополучия. Только в единстве можно преодолеть невзгоды и трудности, решить любые задачи, обеспечить достойную жизнь потомкам.

Свой вклад в укрепление России как мощного, независимого государства вносят и югорчане, которые день за днём трудятся в промышленности и сельском хозяйстве, ведут добычу нефти и газа, надёжно охраняют рубежи Родины.

Не сомневаюсь, что молодёжь примет эстафету своих отцов и матерей, сохранит и приумножит их славные традиции.     

Уважаемые жители Югры! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, взаимопонимания и новых достижений на благо Отчизны! 

Председатель Думы

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Борис Хохряков

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Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
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