4 ноября 2017 года – День народного единства

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Уважаемые жители Югры!
От имени депутатов регионального парламента и от себя лично
поздравляю вас с Днём народного единства!
Начало XVII века – непростой период в отечественной истории. Это время смуты, национального гнёта, интервенции, угрозы разрушения государственного строя. И только объединив свои усилия в горячем стремлении свергнуть врага, люди разных сословий и вероисповеданий сумели освободить столицу нашей Родины от иноземных захватчиков.
Общность целей, патриотизм, чувство ответственности за судьбу России легли в основу победы, одержанной ополченцами под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
История показала, что только согласие и национальная сплочённость являются прочным фундаментом могущества государства, его процветания, благополучия. Только в единстве можно преодолеть невзгоды и трудности, решить любые задачи, обеспечить достойную жизнь потомкам.
Свой вклад в укрепление России как мощного, независимого государства вносят и югорчане, которые день за днём трудятся в промышленности и сельском хозяйстве, ведут добычу нефти и газа, надёжно охраняют рубежи Родины.
Не сомневаюсь, что молодёжь примет эстафету своих отцов и матерей, сохранит и приумножит их славные традиции.
Уважаемые жители Югры! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, взаимопонимания и новых достижений на благо Отчизны!
Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков