Югорчане встали в «Хоровод дружбы»

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На центральной площади столицы Югры состоялся торжественный митинг, посвященный празднованию Дня народного единства. Вместе с горожанами в нем приняли участие губернатор округа Наталья Комарова, председатель Думы Югры Борис Хохряков, глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, члены правительства автономного округа, деятели культуры и искусства, спортсмены, представители общественных организаций и молодежных движений.
«Сердечно поздравляю вас с праздником государства российского – Днем народного единства. Этот день символизирует непрерывную связь нашего народа с судьбой Отечества, с его многовековой историей, полной огромных достижений, тяжелых испытаний, утрат и великих побед. Все мы люди разных национальностей и вероисповеданий. Сыны и дочери нашей державы – единое целое, монолит великой России. Так было, так есть и так будет. Величие России в душе многонационального народа. Народ ее – сила и слава!», - обратился в жителям и гостям окружной столицы председатель Совета по делам национально-культурных объединений и религиозных организаций города Ханты-Мансийска Тагир Аюпов.
Председатель правления региональной общественной организации округа «Ассоциация интеллектуальных и творческих сил Югры» Любовь Лыткина подчеркнула важность сохранения культуры, языка и литературы каждого народа, проживающего в автономном округе.
«В нашем округе живут, растят своих детей и внуков представители многих народов. Культура, язык, литература каждого народа – большая ценность, достояние округа и России. Сегодня важно сохранить духовные ценности народов, передать их новому поколению так же, как передавали их наши предки. Познавая традиции, культуру друг друга мы объединяемся, становимся ближе. Спасибо всем, кто в духе дружбы, в духе единения поддерживают проекты, направленные на сохранение нашей общей большой великой многонациональной и многоязычной культуры. В единстве народа – сила России», - сказала со сцены Любовь Лыткина.
«Наш югорский край является исконным местом проживания обско-угорских народов, которые всегда делятся с окружающими светом, добром, теплом и радостью. Сегодня мы с вами делимся ими друг с другом. Я хочу пожелать каждому из присутствующих здесь света и добра, тепла, семейного благополучия. Наша Югра - место сохранения богатого культурного наследия, добрых традиций, которые передаются из поколения в поколение. Славой предков – к новым победам!», - поздравил югорчан председатель молодежного Совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока РФ, президент молодежной организации обско-угорских народов Югры Виктор Банк.
Символом народного единства югорчан стал «Хоровод дружбы». Вместе со всеми жителями Ханты-Мансийска в нем приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова.
Добавим, в рамках празднования Дня народного единства на территории автономного округа проходит порядка 600 разнохарактерных мероприятий, в том числе и всероссийские, такие акции как «Ночь искусств», «Большой этнографический диктант», фестиваль «Наша география», а также тематические занятия в образовательных учреждениях. Все события, приуроченные к этому празднику, нацелены на одно – способствовать созданию в регионе единой толерантной среды на основе ценностей многонационального общества. Отметим, что в Югре сегодня проживают представители 124 национальностей.